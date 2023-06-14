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Bilge Nesil Üyesi Öğrenciler Piknik ile Stres Attı…

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin Bilge Nesil projesinde yer alan çocuklar yoğun bir yılın ardından stres atmak için piknik organizasyonunda bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2023 Çarşamba 09:08
Bilge Nesil Üyesi Öğrenciler Piknik ile Stres Attı…
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Toplum içerisinde özgüveni yüksek, donanımlı, kendisine ve ailesine karşı sorumlu, yaşadığı çevreye duyarlı manevi ve kültürel değerlerini benimseyen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin Bilge Nesil projesine yaz dönemi nedeniyle kısa bir mola verildi.

Bilge Nesil projesi öğrencileri, yoğun geçen yılın stresini piknik organizasyonuyla attı. Zeytinburnu’ndaki tüm Bilgi Evleri’nde bulunan Bilge Nesil üyelerinin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Beykoz’da gerçekleştirilen organizasyonda 390 üye bir araya geldi.

BOL AKTİVİTE VE EĞLENCE BİR ARADA

Sabahın erken saatlerinde Beykoz’daki piknik alanında bir araya gelen üyeler, güzel bir kahvaltının ardından çuval yarışı, yumurta yarışı, yakan top, voleybol, futbol, ip atlama gibi pek çok fiziksel aktivitenin yanı sıra mangal keyfi ile de bu güzel günü anılarına bir kare olarak eklediler.

Öğretmenlerinin de eşlik ettiği etkinliklerle sosyalleşmelerinin yanı sıra doğanın da tadını çıkaran üyeler mutlu bir şekilde günlerini tamamlayarak pikniklerini sonlandırdılar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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