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‘Bilecik-Söğüt Kültür Gezileri’ Sizi Bekliyor

Boğaz Gezileri ve Çanakkale Şehitlik Ziyaretleri’ne eş zamanlı olarak, Bilecik – Söğüt Kültür Gezileri de başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2021 Pazartesi 14:08
‘Bilecik-Söğüt Kültür Gezileri’ Sizi Bekliyor
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Boğaz Gezileri ve Çanakkale Şehitlik Ziyaretleri’nin ardından Bilecik – Söğüt Kültür Gezilerini de seyahat takvimine ekleyen Zeytinburnu Belediyesi, 30 Ekim 2021 tarihine kadar 30 araçlık seferler düzenleyecek. Bu yıl ilki 18 Eylül Cumartesi düzenlenecek olan geziye 2009 - 2019 yılları arasında 24 bin 373 vatandaş ve 5 bin 695 lise öğrencileri olmak üzere toplam 30 bin 068 kişi katılım göstermişti. 2020 yılında Koronavirüs salgını sebebiyle Bilecik- Söğüt Kültür Gezileri’ne ara verilmişti.
Zeytinburnu Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Bilecik- Söğüt Kültür Gezileri’ne 2017 yılı öncesinde katılım gösteren tüm vatandaşların dahil olabileceğini, Zeytinburnu’nda ikamet eden 11 yaş üstü herkesin, 444 1984 Çözüm Merkezi’ni arayarak ya da http://www.zeytinburnu.istanbul adresindeki formu doldurarak katılabileceği bilgisi duyuruldu.
Açıklamanın devamında ise; Bilecik – Söğüt Kültür Gezisi’nde Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili tedbirlerinin uygulanacağı, katılım talebinde bulunan vatandaşların 48 saat öncesinden PCR testi yaptırması, ya da iki doz aşının tamamlanmış olması gerektiği bilgisi verildi.
BİLECİK GEZİSİ GÜZERGÂHLARI
Bilecik- Söğüt Kültür Gezileri, Cuma günleri hariç haftanın 6 günü yapılacak. Gezilerde araç içi ikram, yemek ve rehber hizmeti de ücretsiz olarak verilecek.
Ertuğrul Gazi Türbesi ile başlayan gezi; Çelebi Sultan Mehmet Camii, Hamidiye Camii, Ertuğrul Gazi Mescidi, Hamidiye İdadisi - Darul Eytam, Ertuğrul Gazi Müzesi, Dursun Fakih Türbesi, Metristepe Zafer Anıtı, Şeyh Edebali Türbesi- Orhan Gazi Camii, Etnografya Müzesi, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı ve Osmaneli Tarihi Kilisesi sıralamasıyla son bulacak.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Son Güncelleme: 13.09.2021 14:25
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