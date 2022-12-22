Başkanla Akşam Çayı’nda Konuşan Arısoy: “Zeytinburnu’nun Yapı Stoğunu Yenilemek İçin Hep Birlikte Çalışmalıyız”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Başkanla Akşam Çayı programlarına her hafta ara vermeden devem ediyor. Bu hafta Zeytinburnu Sümer Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Arısoy, vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikayetleri tek tek not ederek hepsini cevapladı. Zeytinburnu’ndaki yapı stoğunun yenilenmesi ve kentsel dönüşümün hızlandırılması konusunda gelen soruları geniş kapsamda ele alan Başkan Arısoy, Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm için herhangi bir mâni olmadığını, bu işin hızlanması için hak sahiplerinin anlaşma yoluna giderek taşın altına elini sokması gerektiğini söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“YENİ İMAR PLAN NOTU İŞLERİ HIZLANDIRACAK”

2019 yılından bu tarafa Beştelsiz Mahallesi Kuran Sitesi, Telsiz Mahallesi, İETT Blokları, Veliefendi kentsel dönüşüm uygulamalarının çözüme kavuştuğunu belirten Başkan Arısoy, ancak bu dönüşümlerle Zeytinburnu’ndaki yapı stoğu probleminin çözülmüş olmadığının altını çizerek, “Ben 9 Nisan 2019’da belediye başkanlığı mazbatasını aldım, Mayıs ayındaki ilk meclis toplantımızda Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurmayı teklif ettik. Zeytinburnu’muzun önümüzdeki 20 yılı kentsel dönüşüm yılı ilan ettik. Bunun anlamı neydi? İlçemizde yapı stoğunu uygun bir biçimde dönüştürmeyi arzu ediyorduk. Bunun için kendimize bir hedef koyduk ve bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz. İlçemizde aciliyetle halledilmesi gereken kentsel dönüşüm projelerinin tamamını bir şekilde çözdük. Bunları çözerek Zeytinburnu’ndaki yapı stoğu sorununu çözmüş olduk mu? Tabii ki hayır. Hepinizin bildiği ve geçen günlerde sosyal medyadan duyurduğumuz üzere, Zeytinburnu’nun kentsel dönüşümü için bir hareket başlattık. Türkiye’ye örnek olacak bir imar plan notu uygulaması hazırladık. Bu projeyle üniversitelerden ödül aldık ve çeşitli ilçelere örnek olduk. Hep birlikte taşın altına elimizi sokarak bu plan notunu uygularsak, ilçemizdeki dönüşüme büyük bir hız kazandırmış oluruz.” dedi.

“DÖNÜŞÜMDE YARIM ÇATI KATI PİYESİNE 1 TAM KAT”

Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün hazırladığı yeni imar plan notunun çatı katı piyes aralığını tam daireye dönüştürdüğünü ve hak sahiplerine 1 tam daire kazandırdığını anlatan Başkan Arısoy yeni imar plan notu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bir binayı hak sahipleri tek başına yıkıp yeniden yapmak isterse, çatı arası piyesi dediğimiz yarım kat uygulamasını tama dönüştüren ve bağımsız bir kat yapan uygulamayı yürürlüğe soktuk. Yani binasını yıkıp yeniden inşa etmek isteyen herkese ekstradan bir kat vermiş olduk. Zeytinburnu Belediyesi’nin imar planı aynı zamanda parselleri birleştirmeyi teşvik ediyordu. İki parselin birleşmesini onaylıyor, bu birleşme projelerinde de çatı katı arası piyesine de onay veriyoruz.

Aynı zamanda riskli yapı kararına dayanarak yıkılan yapılarda yeni inşaat için herhangi bir ücret talep edilmiyor, ayrıca kira yardımı da yapılıyor. Geçmişte ruhsatlı olarak yapılan binaların tekrar yapılması konusunda; yola, okula, donatı alanları veya herhangi bir kamusal alana giden alanların yeniden kazandırılmasını sağlıyoruz. Hak sahiplerinde 3’te 2 çoğunluk sağlandığı zaman o inşaata onay veriliyor. O yüzden herkesin onayının alınması gibi bir durum söz konusu değildir. İlçemizdeki riskli yapıların dönüştürülmesi konusu hepimizin beraber sırtlanacağı bir konudur. Bu dönüşümü hep birlikte yapacağız. Konuyla ilgili detaylı bilgileri Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’müzden alabilirsiniz. Siz komşulara bir araya gelip, özellikle ada bazlı dönüşüm talebiyle bizlere gelirseniz bizler de sizler için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Parsellerin büyümesi maliyeti düşüreceği gibi kat kısıtlamasını da engelleyecektir. O yüzden ada bazlı dönüşümü teşvik ediyoruz. “

“ÇOKLU KONAKLAMALARI BİZE İHBAR EDİN”

Zeytinburnu’ndaki yabancı uyruklu göçmen sorunuyla ilgili de konuşan Başkan Arısoy, Türkiye’nin göç konusuna hazırlıksız yakalandığını, birilerinin de bunun mevcut hükümetin teşviki doğrultusunda gerçekleşen bir hareket olduğunu ısrarla empoze etmeye çalıştığını dile getiren Başkan Arısoy, “Türkiye’de yaşanan bu göç dalgasının teşvik eder gibi gösterilmesine asla itibar etmeyiniz. Orta Doğu’daki yaşam şartlarının kötüleşmesi nedeniyle buradaki insanlar şartların daha iyi olduğu Türkiye’ye kontrolsüz ve kanunsuz bir şekilde akın etmeye başladılar. Maalesef Türkiye’miz bu akıma apansızın yakalandı.” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin bu konuda hızlıca gerekli olan önlemleri aldığını vurguladı.

Başkan Arısoy konuşmasını şöyle sürdürdü: “Zeytinburnu’na gelince; Kaymakamlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz ilçemizdeki göç sorunun önüne geçmek için elinden geleni yapıyor. İlçemizde çoklu konaklama dediğimiz vardiya usulü konaklamalar yapılıyor. Ev sahiplerine çok büyük cezalar yazıyoruz. Sizler de çevrenizde gördüğünüz bu tarz konaklamaları bizlere veya Emniyet Müdürlüğümüze bildirebilirsiniz. Tespit ettiğimiz anda deport işlemlerine başlıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk 6 boyunca Türkiye genelinde en fazla yabancı uyruklu vatandaşı ihraç eden ilçe bizdik. Halen sıkı bir şekilde denetimlerimize devam ediyoruz. Sizler de sokaklarda bunu görüyorsunuz. Eskisine nazaran ciddi anlamda bir azalma söz konusu. Bu problemin altından kalkacağımız konusunda hiç şüpheniz olmasın.”

“TÜRKİYE’NİN BASKETBOL ÜSSÜ ZEYTİNBURNU’NDA YÜKSELİYOR”

Başkan Arısoy, bir vatandaşın “Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 12 Dev Adam’ın maçları ile coşuyorduk, şimdi burası yok, yerine yenisini yapıyordunuz, ne oldu? sorusu üzerine inşası devam eden Türkiye’nin Yeni Basketbol Üssü inşaat projesi hakkında şu bilgileri verdi: “Cumhurbaşkanlığı talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü Türkiye Basketbol Üssünü’nün inşaatı hızla ilerliyor. Bir dönem burayla ilgili olarak İBB ile sorunlar yaşamıştık. Tüm kamuoyunun bildiği üzere TBMM’nin onayıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın vermiş olduğu ruhsatı İBB iptal etmiş ve 150 milyon TL ceza kesmişti. Bu engeli de aştık ve inşaatı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bu proje bittiğinde Zeytinburnu yeni bir değere daha sahip olacak. Türkiye’nin Basketbol Üssü’ne ev sahipliği yapacağız.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)