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Başkanla Akşam Çayı’ Buluşmaları Telsiz ve Kazlıçeşme İle Başladı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un göreve geldikten hemen sonra başlattığı ve mahalle ziyaretlerini kapsayan ‘Başkanla Akşam Çayı programı’, 2 yıl aradan sonra Telsiz ve Kazlıçeşme Mahallesi ziyaretleriyle yeniden başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2021 Perşembe 13:00
Başkanla Akşam Çayı’ Buluşmaları Telsiz ve Kazlıçeşme İle Başladı
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İlçede yaşayan vatandaşların sorunlarını dinlemek, birlikte çözüm bulmak ve Zeytinburnu Belediyesi’nin genel faaliyetleri hakkında bilgileri Zeytinburnulularla paylaşmak adına, Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un uygulamaya koyduğu, “Başkanla Akşam Çayı” programları Telsiz ve Kazlıçeşme Mahallesi’yle birlikte yeniden başladı. Programda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a, Ak Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, Telsiz Mahallesi Muhtarı Edanur Menteş ve Kazlıçeşme Mahallesi Muhtarı Özgür Terzi eşlik etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Yaşanan pandemi süreci ile birlikte yaklaşık 2 yıl ara verdikleri ‘Başkanla Akşam Çayı’ programlarına yeniden başlamış olmanın mutluluk verici olduğunu kaydeden Başkan Arısoy, “2020 yılında en son Başkanla Akşam Çayı programımızı Telsiz ve Kazlıçeşme Mahalleleri ile sonlandırmıştık. Şimdi yeniden bu mahallelerle birlikte başlıyoruz. Sizleri dinlemek, mahallemizin sorunlarına çözüm olmak için ben ve tüm mesai arkadaşlarımız bu akşam buradayız. Bu buluşmaları çok önemsiyoruz, çünkü bizlere güç veren, işlerimizde bizleri yönlendiren ve motive eden sizlersiniz.” dedi.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

2 yılın belediyecilik anlamında önemli bir süre olduğuna değinen Başkan Arısoy, en son buluşmadan bu yana geçen sürede hizmetler anlamında önemli gelişmeler kaydettiklerini hatırlatarak, “Geçtiğimiz 2 yılda, Zeytinburnu Belediyesi olarak boş durmadığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Seçim çalışmalarımızda verdiğimiz sözlerin büyük bir kısmını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlardan en önemlileri 3 Kasım 2021 tarihinde hizmete aldığımız Zeytinburnu Millet Bahçesi ve 11 Kasım 2021’de açtığımız Marmaray Zübeyde Hanım Parkı. Ayrıca şu an bulunduğumuz mahallelerimizin sınırları içerisindeki Fatma Süslügil İlkokulu, Ayhan Şahenk Ortaokulu ve Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi’nin yeniden inşasını tamamlamış ve eğitim verir hale getirmiş bulunmaktayız. Açıkçası mutluluğumuza diyecek yok.” ifadelerini kullandı.

“BİLGİ EVİ İÇİN YER ARAYIŞLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Telsiz Mahallesi ile ilgili sık sık gündeme gelen Bilgi Evi talepleriyle ilgili soruları yanıtlayan Başkan Arısoy, ”Zeytinburnu’muzda 7 adet Bilgi Evi’miz mevcut. Bilgi Evleri bizim için çok önemli. Uzun süredir Telsiz Mahalle’mize de bir Bilgi Evi kazandırmayı istiyoruz. Ancak yeşil alanı koruyarak inşa edebileceğimiz bir lokasyon bulmayı bir türlü başaramadık. Boş bir alan bulabilirsek ilk fırsatta buraya bir Bilgi Evi yapmak istiyoruz. Arayışlarımız devam edecek.” cevabını verdi.

“YENİ BİR SPOR KOMPLEKSİNİ ZEYTİNBURNU’NA KAZANDIRMAK İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR”

Kazlıçeşme Mahallesi’nde depreme dayanıksız olduğu için yıkılan yüzme havuzu ve kullanım dışı bırakılan stadyumu, spor kompleksi olarak yeniden inşası hususundaki gelişmeleri detaylarıyla birlikte mahalle sakinlerine anlatan Başkan Arısoy, “Bu konunun takipçisiyiz. Arazinin yarısı malumunuz bir vakfa aitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir spor kompleksi inşa etmek için burayı kamulaştırmış, daha sonrasında tekrar vakfa devretmişti. Bu hususu mahkemeye taşıdık, bu dönem sonuçlanması zor gibi gözükse de yeni dönemde spor kompleksimizi Zeytinburnu’muza kazandıracağımızı düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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