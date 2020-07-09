Başkan Ömer Arısoy; “Zeytinburnu Sosyal Yaşamın Merkezi Olacak”

Zeytinburnu Belediye Meclisi 2019 Yılı Faaliyet Raporları’nın ele alındığı Temmuz ayı toplantısının üçüncü birleşimi yapıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un gündeminde devam eden Beştelsiz ve Telsiz Mahallesi kentsel dönüşüm projeleri ve ilçenin merkezine inşa edilecek dev Millet Bahçesi projeleri vardı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“ANA KONUMUZ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ”

Zeytinburnu’nun en önemli meselelerinden olan kentsel dönüşüm sorununu çözmek için hızla çalıştıklarını ifade eden Başkan Arısoy; “Zeytinburnu’nun en önemli meseleleri nedir dediğimizde; hepimizin sayacağı ilk maddelerden biri kentsel dönüşüm olacaktır herhalde. Bugünümüzü, yarınımızı, yaptığımız diğer bütün işleri etkileyen, hayatımızın, ilçemizin rengini belirleyen, çok önemli bir mesele. Bu öneme binaen kurduğumuz Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’müzün koordinatörlüğünde, Kentsel Dönüşüm konusunu kurumsal ve bilimsel bir anlayışla ele aldık ve çalışmalarımıza ciddiyetle devam ediyoruz.” dedi. İlk etapta Beştelsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ihale edilmesinin sağlandığını, Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahipleriyle görüşmelerin devam ettiğini belirten Başkan Arısoy, Çırpıcı – Veliefendi Mahallesi’nde özel sektör firmasıyla devam eden kentsel dönüşüm uygulamasının da takip edildiğini dile getirdi.

“MİLLET BAHÇESİ İLE YEPYENİ YEŞİL VE SOSYAL ALANLAR KAZANACAĞIZ”

En başından beri üstünde durdukları ve Zeytinburnululara söz verilen Millet Bahçesi projesinin çalışmalarından bahseden Başkan Arısoy; “Zeytinburnu’nda yaşayan herkesin hayali olan Askeri Lojmanlar’ın yerinin yeni ve büyük bir yeşil alan haline getirilmesi için ilk adımı attık. Askeri Lojmanlar’ın tahliye ve yıkımını tamamladık. Burada yapımına başladığımız rezerv konutlar, kentsel dönüşümün sürekli ve hızlı bir şekilde devam edebilmesi için büyük bir adım oldu. Bir taraftan da söz verdiğimiz gibi, Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı. Yıkımın tamamlanması ile birlikte Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Millet Bahçesi tamamlandığında; ilçemiz mevcut aktif yeşil alanın neredeyse dörtte biri büyüklüğünde yepyeni bir yeşil alana kavuşmuş olacak. Zeytinburnu’muzun tam merkezine yapacağımız bu yeşil alanı bir Millet Camii ile taçlandırmayı planladık. Bu cami aynı zamanda; taziye evi, emekliler kıraathanesi ek binalarıyla gibi bir sosyalleşme mekânı olacak.” açıklamasında bulundu.

“KARİYER MERKEZİ İLE GENÇLERİMİZE İSTİHDAM SAĞLADIK”

Zeytinburnu’nda sosyal yaşam adına çevresel ve kültürel olarak birçok yenilikler kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Arısoy, 2019 yılı içerisinde yapılan faaliyetleri şu şekilde özetledi; Zeytinburnu sakinlerine sağlıklı yaşam ve spor alanları ile parklar kazandırmaya devam ettik. Yeni spor ve yürüyüş alanları tasarladık, yenileme çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürdük. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yaptığımız çalışmalar hız kesmeden devam etti. Okul ve sınavlarda başarılı olan öğrencilerimizi Çanakkale Doğa ve Tarih Kampımızda ağırladık. Yeri gelmişken ifade edeyim; kampımızda sadece gençlerimizi değil ailelerimizi de ağırlıyoruz. Yaz mevsimi dışındaki bu programlar, kura ile belirlenen ailelerimiz için keyifli ve öğretici bir tatil fırsatı oluyor. Gerçek sorunlara kalıcı çözümler üretmek, Sosyal Belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir. Hayata geçirdiğimiz seçim vaatlerinden biri olan “Kariyer Merkezimiz sayılara da yansıyan güzel işlere imza atıyor. İş bulmanın, daha da önemlisi doğru işi bulmanın profesyonel bir alan olduğunu biliyoruz. Kariyer Merkezimiz, bu anlamda her geçen gün daha iyiye gidiyor. Personelimiz tecrübe ve donanım kazanıyor, etki alanı ve ilişkileri büyüyor. İnşallah gelecek yıl çok daha çarpıcı sayılara ulaşacağız.

“KADINLAR İÇİN PİLATES SALONLARI”

Zeytinburnu’nda yaşayan herkes bizim için kıymetli ama saygıdeğer kadınlarımızın yeri ayrı. Söz verdiğimiz gibi kadınlarımız için 3 pilates salonu açtık. Büyük ilgi gören salonlar, sportif ve sosyal olarak çok başarılı bir iş oldu. Halk sağlığımız ve gelecek nesillerimizin başarısı açısından herkesin verimli ve kaliteli bir şekilde spor yapma imkânına sahip olmasını çok önemsiyoruz.

“OKULLAR VE CAMİİLER YENİLENİYOR”

Okullarımızın ve ibadethanelerimizin bütün temizliğini üstlendik ve bu işi titizlikle sürdürdük. Okul binalarımızın bakım ve onarımı konusunda eğitim-öğretim yılı başından itibaren gereken bütün desteği verdik. Belediyemizce yıkılıp yeniden yapılmaya başlanan 3 okulumuzu inşallah önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine yetiştirmeye çalışıyoruz. İlçemize yeni okullar kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Depreme karşı dayanıklılık sorunları sebebiyle yıkılan camilerimizi yeniliyoruz.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)