Başkan Ömer Arısoy, Yaz Spor Okulları’nın Kapanış Töreninde Müjdeyi Verdi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 2021 Yaz Spor Okulları, 9 farklı branşta gençlere eğitim verdi. 7-16 yaş grubuna yönelik basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, satranç, yüzme ve jimnastik dalında gençlere çift branş seçme imkanı verildi.

Zeytinburnu Belediyesi Yaz Spor Okulları ile ilçedeki gençlere sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, bunun yanında fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlayarak zararlı alışkanlıklardan korunmaları amaçlanıyor.

Yaz Spor Okulları’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile 10 farklı spor tesisinde, 20 uzman eğitmen eşliğinde 1480 kişiye 8 haftada 864 seans eğitim verildi. Yaz spor okullarımıza katılan çocuklarımıza tişört, şort, çorap, şapka ve çanta ücretsiz olarak dağıtıldı. Haftanın 5 günü 2’şer saatlik eğitim alan gençler eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı.

Zeytinburnu 2021 Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve protokolün katılımıyla gerçekleşti.

ARISOY, “BUGÜN 1500 YAVRUMUZUN KÜÇÜK BAŞLANGIÇLARINI GÖRDÜK.”

Ömer Arısoy törende yaptığı konuşmada “Bundan 8 hafta önce başlayan 9 farklı branşa katılan yaklaşık 1500 yavrumuzun, gencimizin küçük başlangıçlarını gördük. Öteden beri çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili yaptığımız her işten çok büyük heyecan duyuyorum. Bugün de aynı heyecanı tıpkı çocuklarımız gibi ben de duydum. Gerçekten benim için çok özel, çok mutlu günlerden biri oldu. Bunu bize nasip eden Allah’a sonsuz şükürler olsun. Ama elbette Zeytinburnu’nda bizim bu yaptığımız çağrıya destek veren, yavrularını bize emanet eden başta velilerimiz olmak üzere ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum.

“ZEYTİNBURNU’NDAN OLİMPİYAT ŞAMPİYONU ÇIKARMAYI GÖNÜLDEN ARZU EDERİZ.”

Ömer Arısoy, Yaz Spor Okulları ile çocukların kendilerini keşfetmesini amaçladıklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Çocuklarımız geçen yıl okula gidemediler. Pandemi şartları biraz esneyince çocuklarımız böyle bir etkinlikle mutlu olsun, yaz mevsimini eğlenceli ve huzurlu geçirsin istedik. Asıl önemli olan şeyin bu olduğunu düşünüyoruz. Elbette biz de Zeytinburnu’ndan olimpiyat şampiyonu çıkarmayı gönülden arzu ederiz. Bu 9 branşta öne çıkan çocuklarımız var. Bizim de asıl maksadımız çocuklarımızın kendilerini tanımalarını ve keşfetmelerini sağlamak. Birçok eğitmenimiz gerçekten içlerinde özel yetenek olan çocukların varlığını tespit etti. Bundan da doğrusu çok mutluyuz.”

ÖMER ARISOY “KIŞ SPOR OKULLARI” MÜJDESİNİ VERDİ…

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, törende yaptığı konuşmasında gençlere ‘Yaz Spor Okulları’ bittiği için üzülmemeleri gerektiğini belirterek müjdeyi verdi. Arısoy, “Bu kapanış töreninde yeni bir müjde vermek istiyorum. Yaz Spor Okulu’nu kış sezonunda da aynı branşlarla sürdüreceğiz. Kışın okullar açık olacağı için cumartesi - pazar eğitimleri sürdüreceğiz. 2 Ekimde aynı branşları yine Zeytinburnulu çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Önümüzdeki aylarda spora dair Zeytinburnu’ndaki çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni spor alanlarına dair müjdelerimiz olacak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Zeytinburnu Belediyesi spor organizasyonu anlamında da kendisini Türkiye’ye duyurmaya devam edecek. Ben ‘ilk Yaz Spor Okulları’ organizasyonumuza destek veren başta Kaymakamımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na, İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Teşekkürün en büyüğü Zeytinburnu Ailesi’ne… Bize kısa sürede bu kadar müracaatta bulunan anne-babalarımıza ve sevgili yavrularımıza teşekkür ediyorum.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, konuşmaların ardından alanlarında başarılı olan gençlere kupa ve madalya takdiminde bulunarak tebrik etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)