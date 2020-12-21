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Başkan Arısoy’dan Ödül Alan Projelere Tebrik

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Atık Yönetimi” kategorisiyle ‘Sürdürülebilir İş’; Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi” ve “Kültür Rotası Rehber Eğitimi Projeleri” ile ‘Altın Karınca’ ödüllerine layık görülen Zeytinburnu Belediyesi çalışanlarını tebrik ederek kazanılan ödülleri kendilerine takdim etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Aralık 2020 Pazartesi 17:24
Başkan Arısoy’dan Ödül Alan Projelere Tebrik
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“Sıfır Atık” hareketine verdiği destekle “Atık Yönetimi” kategorisinde “Sürdürülebilir İş”; “Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi” ve “Kültür Rotası Rehber Eğitimi Projeleri” ile “Altın Karınca” ödülüne layık görülen Zeytinburnu Belediyesi, 2020 yılını bol ödülle kapatmış oldu.

Projelerle ilgili birim çalışanlarını tebrik eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi adına aldığı ödülleri birim çalışanlarına takdim etti.

Özellikle çöpe giden kaynakların geri dönüştürülüp ekonomiye tekrar kazandırılması hususunda ülke olarak başlatılan ‘Sıfır Atık” seferberliğine çok önem verdiklerini dile getiren başkan Arısoy, “Sıfır Atık çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Ayrıca diğer ödül alan projelerimize benzer işlere de yer vermeye devam edeceğiz. Yaptığımız işlerin ödüllendirildiğini gördükçe, ekip olarak yolumuza daha emin ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Ödülleri almamıza vesile olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 

Başkan Arısoy, İzmir depreminden hemen sonra Zeytinburnu Belediyesi’nden bölgeye giderek hasar gören binaları inceleyip, gönüllü rapor tutan, inşaat mühendisleri Hilmi Furkan Dudak, Abdullah Çetinkaya, Tugay Kılıçarslan ve Yunus Dinç’e de göstermiş oldukları gayretten ötürü teşekkür plaketi sundu.

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