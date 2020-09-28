Başkan Arısoy’dan Erzincan Valisi Mehmet Makas’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Zeytinburnu Kaymakamlığı görevinden Erzincan Valiliğine atanan Mehmet Makas’a Zeytinburnu’ndan “hayırlı olsun” ziyareti vardı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Vali Makas’ı makamında ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Zeytinburnu’ndan ziyarete giden heyette Başkanı Ömer Arısoy’un yanı sıra Zeytinburnu Ak Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, Zeytinburnu MHP İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu da vardı. Vali Makas’ın Zeytinburnu’ndaki başarılarını yeni görev yeri Erzincan’da da ziyadesiyle göstereceğine inancının tam olduğunu belirten Başkan Arısoy, “Zeytinburnu Kaymakamlığından Erzincan Valiliğine atanan Sayın Valimz Mehmet Makas’a hayırlı olsun deyip, komşularımızın selamlarını ilettik. Sayın Valimiz inşallah burada da güzel izler bırakacak.” ifadelerini kullandı.