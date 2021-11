Başkan Arısoy: “Zeytinburnu İstanbul’un En Temiz İlçelerinden Bir Tanesidir”

Zeytinburnu Belediye Başkan’ı Ömer Arısoy’un mahalle ziyaretleri devam ediyor. Başkanla Akşam Çayı Programı’nın bu haftaki ev sahibi Sümer Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Arısoy, vatandaşların şikâyet ve önerilerini dinlerken, soruları da yanıtsız bırakmadı.



“BURASI BİZİM EVİMİZ, O YÜZDEN GÖZÜMÜZ GİBİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İlçedeki temizlik çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’muz 600’e yaklaşan temizlik ordusuyla İstanbul'un en temiz ilçelerinden bir tanesidir. Bu konuda son derece iddialıyız.” ifadelerini kullandı. Zeytinburnu’nun her geçen gün lokasyon ve sosyal yaşam alanı olarak değerinin arttığına dikkat çeken Başkan Arısoy, “Çok eskilerden Zeytinburnulu olmaktan utanılırken şimdi gururla ‘Zeytinburnuluyum’ denen bir ilçedir. Bunu yıllar içerisinde hep birlikte başardık. Şimdi Zeytinburnu’nun hizmetkârlığı bizim sırtımızda. Görevler gelip geçicidir, ben bir vatandaş olarak Zeytinburnulu hemşehrilerimizle birlikte burada yaşamaya devam edeceğim. Burası bizim evimiz, o yüzden gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz.” dedi.



“SOKAK HAYVANLARI İLE İLGİLİ HİZMETİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARDIK”

Zeytinburnu’nda 2000 yılından beri hizmet vermekte olan Sahipsiz Geçici Hayvan Bakımevi’nin 2021 yılı içerisinde yıkılıp yeniden inşa edildiğini hatırlatan Başkan Arısoy, bakım ve tedavi hizmetleri kapasitesinin iki katına çıktığını söyledi. Başkan Arısoy, “Sahipsiz sokak hayvanları ile yakından ilgilenen hemşehrilerimizin çok iyi bildiği üzere, mevcut binanın iki katı kadar büyüklüğünde yeni bir Sahipsiz Geçici Hayvan Bakımevi inşa ettik. Daha önceki binamızda olmayan, birçok fonksiyonu da devreye aldık. Önceden sadece 1 odada tedavi ve dinlendirme işlemi yapılıyorken şimdi oda sayımız 4’e çıktı. Röntgen, kan ölçüm cihazı ve tam donanımlı bir ameliyathaneyi bakımevimize kazandırdık. Ayrıca sahada minik dostlarımıza müdahale edebilen 2 yeni aracımız mevcut. Düzenli olarak mama istasyonlarımızı ziyaret edip, uygun lokasyonlara kedi evlerimizi yerleştiriyoruz. Zeytinburnu’muzda sokak hayvanlarımız ile ilgili problemlerin büyük bir kısmını çözdüğümüzü düşünüyorum.” diye konuştu.



“DEVAM EDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEKİ SORUNLAR ORTADAN KALKTI”

İlçedeki kentsel dönüşüm ile ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geçen ‘Yeni İmar Plan Notu’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul için de örnek olacak bir projeyle çalışmaların sürdüğüne işaret eden Başkan Arısoy konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizler söz verdiğimiz gibi kentsel dönüşüm uygulamalarının tamamını yoluna koyduk. En son Veliefendi'deki özel sektör tarafından başlatılan projeyi de çözüme kavuşturduk. Önümüzdeki günlerde inşaatın başladığını hep birlikte göreceğiz.



“ARTIK 1.000 METREKARE ZORUNLULUĞU YOK”

“Zeytinburnu’muzda 1.000 metrekareden küçük parsellerin birleşerek en az 1.000 metrekare yüzölçümüne ulaşmaları halinde imar artışı teşviki vardı. Bildiğiniz üzere Zeytinburnu’ndaki parsellerin çoğunluğunun yüzölçümlerinin küçük olması nedeniyle bunu sağlamak kolay olmuyordu. Kentsel dönüşümün önünü açmak üzere yaptığımız değişiklikle hak sahipleri artık 1.000 metrekareyi toplamak zorunda kalmayacak. En az iki parselin birleşmesi şartıyla oluşan parsel yüzölçümünün 500 metrekareye kadar olması halinde yüzde beş, 500 ile 1.000 metrekare arasında yüzde on, 1.000 ile 2.000 metrekare arasında yüzde on beş, 2.000 ile 3.000 metrekare arasında yüzde yirmi, 3.000 metrekare ve sonrası için yüzde yirmi beş oranında imar artışı sağlanacak.



“ÇATI KATLARI BAĞIMSIZ HALE GELEBİLİYOR”

Bu yeni imar plan notunda iki parselin birleşmesi ile bile yüzde 5’lik bir imar artışı sağlıyoruz. Ayrıca buna rağmen iki parsel birleşmek istemezse, tek parsel yıkıp yeniden yapmak isterse, seçenekli olarak bodrum katını bağımsız birim olarak yapmaktan vazgeçerse, yani bodrum katını zemin kat ile bağlantılı hale getirirse, çatı piyesini tam kata tamamlama hakkı veriyoruz. Böylelikle bodrumda bağımsız bölüm yapmaktan vazgeçmekle çatı arası piyesi bağımsız tam kat haline gelebiliyor. Bunun da çok önemli bir teşvik olduğunu düşünüyoruz.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)