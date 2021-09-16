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Başkan Arısoy: “Zeytinburnu İçin Yeni İmar Planı Hazır”

Mayıs ayında Zeytinburnu Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçen ‘Yeni İmar Plan Notu’ düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu karar ilçemizdeki eski yapıların dönüşüm sürecine büyük bir ivme kazandıracak.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2021 Perşembe 10:16
Başkan Arısoy: “Zeytinburnu İçin Yeni İmar Planı Hazır”
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Zeytinburnu Belediyesi’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Mayıs ayında Zeytinburnu Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçen ‘Yeni İmar Plan Notu’ düzenlemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda da oy birliği ile onaylandı.

‘Zeytinburnu Belediyesi Yeni İmar Planı Notu’ hakkında açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: “Zeytinburnu’muzda halen mevcut uygulamada 1000m² ‘den küçük parsellerin birleşerek en az 1000m² yüzölçümüne ulaşmaları halinde imar artışı teşviki vardı. Zeytinburnu’ndaki  parsellerin çoğunluğunun yüzölçümlerinin küçük olması nedeniyle bunu sağlamak kolay olmuyordu. Kentsel dönüşümün önünü açmak üzere yaptığımız değişiklikle hak sahipleri artık 1000m² ‘yi toplamak zorunda kalmayacak. En az iki parselin birleşmesi şartıyla oluşan parsel yüzölçümünün 500 metrekareye kadar olması halinde yüzde beş, 500 ile 1000 metrekare arasında yüzde on, 1.000 ile 2.000 metrekare arasında yüzde on beş, 2.000 ile 3.000 metrekare arasında yüzde yirmi, 3.000 metrekare ve sonrası için yüzde yirmi beş oranında imar artışı sağlanacak.” dedi.

Bu kararın, Zeytinburnu’ndaki eski yapıların ‘kendiliğinden dönüşüm’ sürecine büyük bir ivme kazandıracağına inandıklarını kaydeden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Yeni İmar Plan Notu düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bize gönderilecek, burada askıya çıkacak ve inşallah Zeytinburnu’muzda bu yeni imar plan notuna göre ruhsat verebilecek hale geleceğiz.” dedi.

“ZEYTİNBURNU’NUNDA DAHA KÜÇÜK PARSELLERİN BİRLEŞMESİ İÇİN TEŞVİKE İHTİYAÇ VARDI”

Yeni İmar Plan Notu’nun kapsamı ile ilgili teknik bilgiler veren Başkan Arısoy şöyle devam etti: “Geçmiş plan düzenlemesi neredeyse yedi yıldır yürürlükte olmasına rağmen Zeytinburnu’nda sadece iki yer bu imar teşvikinden faydalanabildi. Çünkü gerçekten bizim küçük parsellerimiz var. Hemşehrilerimiz artık 1.000 metrekareyi toplamak durumunda değiller. Kastımız şu aslında; küçük parsellerin birleşmesine verdiğimiz teşvikler neticesinde daha büyük parseller elde edilecek. Bu sayede küçük parsellerin altında otopark yapılamaz iken birleşmeler neticesinde oluşan daha büyük parsellerde otopark yapılmasına imkan sağlayacaktır. Bu hem büyük bir ihtiyaç, hem de hak sahiplerini yapamadıkları otoparkın bedelini ödeme külfetinden de kurtaracak. Bunun başında dediğim gibi; iki parselin birleşmesi ile bile yüzde 5’lik bir imar artışı sağlıyoruz. Ayrıca buna rağmen iki parsel birleşmek istemezse, tek parsel yıkıp yeniden yapmak isterse, seçenekli olarak bodrum katını bağımsız birim olarak yapmaktan vazgeçerse, yani bodrum katını zemin kat ile bağlantılı hale getirirse, çatı piyesini tam kata tamamlama hakkı veriyoruz. Böylelikle bodrumda bağımsız bölüm yapmaktan vazgeçmekle çatı arası piyesi bağımsız tam kat haline gelebiliyor. Bunun da çok önemli bir teşvik olduğunu düşünüyoruz.”

“YENİ İMAR PLAN NOTU, AYNI CADDEYE BAKAN BİNALARDAKİ EŞİTSİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇİYOR”

Bir caddenin karşılıklı iki tarafındaki bina yüksekliklerinin farklı olmasının Zeytinburnu’ndaki dönüşüme büyük oranda engel oluşturduğuna dikkat çeken Ömer Arısoy, bu sorunun da Yeni İmar Plan Notu’yla birlikte çözüme kavuştuğunu ifade etti. Başkan Arısoy: “Göreve geldiğimizden bu tarafa, Zeytinburnu’muzun yenilenmesi konusunda karşılaştığımız bütün sorunları çözen bir plan notu bu. İlçemizde aynı caddeye bakan binaların bir tarafı diyelim ki, 15.50 iken diğer taraf 12.50 idi. Aynı caddeye baktığı için bu durum haksızlık oluşturuyordu. Çünkü Zeytinburnu’nda muhtelif tarihlerde yapılmış planlar var, farklı planlardan gelen bu imar farklılıklarını gidermek üzere, eğer bir katı eksik olan cadde tarafındaki iki parsel birleşirse caddenin karşısındakiyle aynı imar artışına kavuşmuş olacak. Bu durum kısıtlı yerlerde olmakla beraber gerçekten dönüşümün önündeki engellerdi. Zeytinburnu Belediyesi Yeni İmar Plan Notu’nda çok sayıda uzun uzun düşünülmüş çözümlerimiz mevcut.” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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