Başkan Arısoy'u Şaşırtan Soru Neyd...

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: “Kentsel Dönüşüm Projelerinde Başarıyı Yakaladık”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un her hafta bir mahalleye konuk olduğu, Zeytinburnu için yapılan çalışmaları anlatıp, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinlediği Başkanla Akşam Çayı programı, bu hafta Yenidoğan Mahallesi’nde gerçekleşti. Zeytinburnu’nun birinci önceliğinin kentsel dönüşüm olduğunun su götürmez bir gerçek olduğunun herkesçe bilindiğine dikkat çeken Başkan Arısoy, bu alanda yapılan çalışmalar ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Başkan Arısoy, Zeytinburnu gibi bir ilçede yapılaşmanın tamamlanmış ancak beton ömrünü tamamlamış alanların dönüşümünün zorunluluğuna vurgu yaparak bu durumu 'uçağın havada ikmal yapmasına’ benzetti. Zeytinburnu Belediyesi’nin geliştirdiği kentsel dönüşüm notları ve projelerinin şimdiye kadar başarıyla devam ettiğinin altını çizen Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’nda 2022 yılında ruhsat alanların sayısı son 10 yılın en üst seviyesine ulaştı. Buda geliştirdiğimiz Kentsel Dönüşüm notlarının başarısıdır. ‘İlçemizde Yapı stoğunun yenilenmesi için ne yapabiliriz? diye oturup, ilk toplantımızda Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurma kararı aldık. Yapılaşmış alanlarda nüfus arttırıcı herhangi bir düzenleme yapamıyor olmamıza rağmen kentsel dönüşüm plan notları teşviklerini genişlettik.” diye konuştu.

“SORUN YAŞAYAN TÜM DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ YOLUNA KOYDUK”

Başkan Arısoy, Zeytinburnu sınırları içerisinde devam eden dönüşüm projeleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçede dönüşümle ilgili problem yaşayan yerleri ya çözdük ya da yoluna koyduk. Telsiz Mahallesi’nde dönüşüm başladı ve konutların teslim aşaması yaklaştı. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi karşısındaki bölgenin kaba inşaatı tamamlanmak üzere. Çırpıcı ve Veliefendi Mahallelerinde özel sektör tarafından başlatılan ve duran proje yeniden temel atma aşamasına geldi. Merkezefendi Mahallesi’ndeki İETT Blokları uzun bir meseleydi. Plan sorununu çözdük, anlaşma sağlandı. Arnavut Mahallesi ile ilgili de ikinci kez hak sahiplerinden muvafakatname almak için görüşmeye başlandı. Somut problemlerin tamamını çözdük. Bizi bu yolda yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mıza teşekkür ediyorum.”

“İLÇEMİZE YEŞİL ALANLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Zeytinburnu ile ilgili sık sık gündeme getirilen yeşil alan eksikliği söylentilerine de cevap veren Başkan Arısoy, Zeytinburnu’nun yeşil alan ile ilgili ciddi bir problem yaşamadığına değinerek, herkesin 20 yıllık hayali olan Zeytinburnu Millet Bahçesi’ni hizmete sunmuş olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “İlçemizde yeşil alan yok deniliyordu, ama Zeytinburnu Millet Bahçesi’ni Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile açtık. 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik.” dedi.

Zeytinburnu Millet Bahçesi içinde yapımı devam eden projelerden de bahseden Başkan Arısoy, “Eski Emniyet Müdürlüğü’nün yerine yeni bir Spor Merkezi geliyor. Bu yılın sonuna doğru faaliyete geçecek olan merkezimizde, her yaş grubundan vatandaşımız faydalanabilecek. Burası Zeytinburnu Millet Bahçesi’ni tamamlayan bir unsur olacak. Zeytinburnu’nun silüetine bir katkı olarak tam merkezde bir Millet Camii inşa ediyoruz. Hepimizin muhtelif nedenlerle bir araya gelmesini, sosyalleşmesini sağlayacak yeni bir sosyal yaşam alanı daha kazanıyoruz. Bu da Millet Bahçesini tamamlayan bir unsur olacak. İçinde kütüphane, taziye evi ve sürpriz mekânlarımız olacak.” açıklamasında bulundu.

VELİEFENDİ’YE SÜRPRİZ PROJE

Zeytinburnu’nun yakın zamanda yeni bir yeşil alan daha kazanacağının müjdesini veren Başkan Arısoy, Veliefendi Mahallesi’nde 840 metrekarelik bir arsayı kamulaştırdıklarını söyleyerek, “Veliefendi’de 840 metrekarelik bir arsayı kamulaştırdık. Burayı bedelsiz olarak Zeytinburnu halkına kazandırdık, üzerindeki binayı yıktık. Yakında burayı Zeytinburnulu hemşehrilerimizin ortak kullanımına açacağız. Işıl ışıl bir Zeytinburnu bizim taahhüdümüzdü. Hep birlikte güzel ilçemizi her geçen gün daha güzele götürmek için çalışıyoruz.” dedi.