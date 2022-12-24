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Başkan Arısoy Canlı Yayında Gazetecilerin Sorularını Cevapladı
Başkan Arısoy Canlı Yayında Gazetecilerin...

Başkan Arısoy Canlı Yayında Gazetecilerin Sorularını Cevapladı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un Zeytinburnu’nun gündemine dair sosyal medya hesabından soruları yanıtladığı ‘Z Raporu’ programının konukları yerel gazeteciler oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2022 Cumartesi 07:39
Başkan Arısoy Canlı Yayında Gazetecilerin Sorularını Cevapladı
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un belirli aralıklarla sosyal medya hesapları üzerinden Zeytinburnu ile ilgili tüm gelişmeleri duyurduğu ve soruları yanıtladığı program ‘Z Raporu’ dün gece Youtube, Facebook, Twitter ve Instagram hesapları üzerinden canlı yayınlandı.
Yaklaşık 1 yıl önce programa konuk olan yerel basının temsilcileri tekrar Başkan Arısoy’la birlikteydiler. Tecrübeli isim Selahattin Kocaaslan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayının konukları ise Damga  Gazetesi'nde Selvi Sarıtaç, İstanbul Times Gazetesi ve Tv 'den Gazetei Yazar (aynı zamanda Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu isimli kitabın yazarı)Hüseyin Çetiner ve Zeytinburnu Haber’den Taylan Demirelli oldu.
Yaklaşık 1.5 saat kadar süren canlı yayın programında gazeteciler, son 1 yılda Zeytinburnu’nda olan gelişmeler hakkında Başkan Arısoy’dan bilgi alırken, kentsel dönüşüm, belediyecilik hizmetleri, devam eden ve planlanan projeler ile ilgili merak ettikleri soruları da sorma fırsatı buldular.
Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek ve kesin tarihi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak olan bir sonraki Z Raporu’nun konukları ise Zeytinburnulular olacak. Vatandaşlar sorularını, istek ve önerilerini canlı yayında Başkan Arısoy’a canlı olarak iletebilecekler.
Programın tamamını izlemek için:   https://www.youtube.com/@OmerArsoyTV
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)  

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