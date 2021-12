Başkan Arısoy: “AKDEM, Zeytinburnu’nun İyilik Merkezi Oldu”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde AKDEM Müzik Grubu ve Dans Ekibi ZKSM’de renkli bir etkinliğe imza attı. Birbirinden hareketli şarkılar ve dans gösterileriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan AKDEM üyelerini; aileleri ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yalnız bırakmadı.

“AKDEM, ZEYTİNBURNU’NUN İYİLİK MERKEZİ OLDU”

‘Her Zaman Yanınızdayız’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “AKDEM Türkiye’ye model oldu. Kurulduğu günden bu yana birçok çocuğa, aileye ve yaşlıya destek verdi. Engelleri aşma konusunda büyük mesafeler katetti. AKDEM’i geliştirmeye, yeni teknolojilerle donatmaya devam edeceğiz. AKDEM’in Zeytinburnu’nun iyilik merkezi haline gelmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

“TEŞEKKÜRÜN EN BÜYÜĞÜ BÜYÜK ZEYTİNBURNU AİLESİ’NE”

Ön yargıların ve olumsuz tutumların ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Başkan Ömer Arısoy, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Türkiye çok yol katetti. Bugün gelinen nokta ile 2002 yılları arasında dağlar kadar fark var. Bu farkın adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu büyük bir memnuniyetle söylüyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, liderliğinde her türlü engeli aşmak için çalışmaya, ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Eksiklerimiz ve aşmamız gereken mesafeler olabilir. Herhalde hepiniz 2002’den bu yana çok büyük mesafe katedildiğinin hakkını teslim edecektir. Bütün bu gelişmelerde emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere; teşekkürün en büyüğü her zaman olduğu gibi bize bu hizmetleri yapmamıza imkan veren ‘Büyük Zeytinburnu Ailesi’ne... Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayım.”

RÜYA ÇETİNKAYA: “MÜZİK BENİM İÇİN BİR AYNA”

“Ayrılık” isimli şarkı söyleyeceğini belirten 11 yaşındaki Rüya Çetinkaya, “Ben 2011 yılında AKDEM’de fizik tedavi almaya başladım. 2016 yılında ise; AKDEM’de müzik eğitimi olduğunu öğrendim. Sadece aktivite olsun diye müzik eğitimine başlamıştım ve o günden sonra müzik benim için bir ayna oldu. Yani müzikle ben istersem her şeyi başarabileceğimi anladım.” şeklinde konuştu.

ARZU ÇIRPANLI: “ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİM ALDIKÇA DAHA ÇOK İLERLİYOR”