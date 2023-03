Başkan Arısoy 4 Yılın Hesabını Mecliste Verdi

Zeytinburnu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden sonra ilk kez toplanan Zeytinburnu Belediye Meclisi’nin gündemi afete hazırlık ve ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarıydı. Zeytinburnu Belediyesi’nin Gaziantep Nurdağı’ndaki yardım çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Ömer Arısoy, desteklerinden dolayı Zeytinburnulu hemşehrilerine teşekkür ederek konuşmasına başladı. Beklenmekte olan İstanbul depremiyle ilgili olarak Zeytinburnu’nda yapılan afete hazırlık çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, özellikle ilçedeki yapı stoğunun yenilenmesi hususuna dikkat çekerek, 4 yılda yürütülen çalışmaları detaylarıyla anlattı.

“İLK İŞİMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNÜ KURMAK OLDU”

Belediye Başkanı olarak görevi devraldıktan hemen sonra ilk iş olarak 2019 yılının mayıs ayında Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurduklarını söyleyen Başkan Arısoy, “Tek işi kentsel dönüşüm olan bir müdürlük kurduk. Yönetimine İstanbul’da bu işin başında olan çok değerli bir bürokratı getirdik. Genç, iyi eğitimli, çalışkan, pırıl pırıl arkadaşlarımızı görevlendirdik. Elde ettiğimiz başarıda çok ciddi emekleri var. Huzurlarınızda her birini tebrik ediyorum, böyle devam edeceklerine inancımız tam.” dedi.

“4 YILDA 2 BİN 394 KONUTUN DÖNÜŞMESİNİ SAĞLADIK”

Zeytinburnu sınırları içerisine aynı anda yürüyen çok sayıda kentsel dönüşüm projesinin halihazırda devam ettiğini kaydeden Başkan Arısoy, Beştelsiz Mahallesi’nde 160, Telsiz Mahallesi’nde 281, Kazlıçeşme’de 227, Arnavut Mahallesi’nde 482, Veliefendi – Çırpıcı Mahallesi‘nde 568, Merkezefendi Mahallesi İETT Blokları’nda 467 konutluk dönüşüm projelerinin hızla yükseldiğine değinerek, “İlçemizde devam eden kentsel dönüşüm projelerimizle 2 bin 394 konutun dönüşümünü sürdürüyoruz. 1.263 konutumuzun belediyemiz ve bakanlığımız eliyle dönüşümünü sağlarken, bizim yönlendirmemiz, plan sorunlarını çözmemiz, bazılarında doğrudan müdahale etmek suretiyle özel sektör eliyle ilçemizde 1.131 konutun dönüşmesini sağladık.” diye konuştu.

“İMAR PLAN NOTUMUZ DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLDU”

Zeytinburnu Belediyesi için oluşturdukları yeni İmar Plan Notları’nın ilçedeki dönüşümü hızlandırdığını, böylelikle neredeyse ilçedeki bütün dönüşüm projelerini çözecek hamleler yaptıklarının altını çizen Başkan Arısoy, “Ekibimizle birlikte kentsel dönüşümü hızlandırmak, teşvik etmek için çok çalıştık. Kapsamı, sahadaki gerçeklerden yola çıkışı, detaylı içeriğiyle Türkiye’de bir ilk oldu. Bunu söylemekte bir beis yok; çok sayıda ilçe tarafından küçük değişikliklerle tatbik edildi, örnek oldu. İmar hakkı kayıplarının iadesi, imar transferi, çatı katı arası piyesini tam kata tamamlama gibi birçok avantaj getirdi. Sonuçlar son derece güzel ve umut verici oldu. İmar plan notlarımız onaylandıktan sonra 228 yapıya ruhsat verildi. Sayıların da gösterdiği gibi; İmar Plan Notlarımız dönüşümü hızlandırdı. 2023’te bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz.” dedi.

“GÖNÜL RIZASIYLA YERİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN ÇALIŞYORUZ”

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin tüm Türkiye için bir milat olduğunu, bundan sonra çalışmaları daha da hızlandırıp, yola devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Arısoy şunları söyledi: “Bizim için dönüşen her bina, her daire büyük bir zafer. Gücümüz, yetkimiz, imkânlarımız dâhilinde, bu anlayışla çalışıyoruz. Kişisel, kurumsal bütün birikimimizi ortaya koyuyoruz. Yıllardır adeta seferberlik halindeyiz. Yerinde dönüşüm, gönül rızasıyla dönüşüm istiyoruz. Hem ada bazlı hem de müstakil dönüşüm için her türlü desteği veriyoruz komşularımıza. Yaşadığımız son afet sırasında Zeytinburnu’ndaki tanıtım noktalarımızda İmar Plan Notumuzun afişleri asılıydı. Hâlâ da duruyorlar. Biz hazırız. Zeytinburnulu hemşehrilerimizden destek bekliyoruz.”

ZEYTİNBURNU’NDA YÜRÜTÜLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Beştelsiz Mahallesi

Kuran Sitesi ve etrafındaki riskli yapılar nedeniyle yıkılan ve Ocak 2017’de başlayan 160 konutluk proje yakında hak sahiplerine teslim ediliyor.

Telsiz Mahallesi

281 Konutluk projenin inşaatı devam ediyor.

Rezerv Konutlar

Zeytinburnu’nun Merkezi’nde Millet Bahçesi’ne komşu olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen 260 adet rezerv konut Telsiz Mahallesi’nin dönüşümü için hak sahipleriyle takas edildi.

Aynı zamanda Loca Mahal’de 80 konut ve Kazlıçeşme 20 Parsel’de 227 konut hak sahiplerine sunuldu.

Arnavut Mahallesi

2021 yılında hak sahipleriyle olumsuz sonuçlanan görüşmeler, projenin yenilenmesiyle birlikte tekrar sunuldu. 482 konutluk bir dönüşüm için maliklerle görüşmeler başladı.

Veliefendi ve Çırpıcı Mahallesi

2015 yılında özel sektör eliyle dönüşümüne başlayan bu proje müteahhidin hak sahipleri ile yapmış olduğu dengesiz hak dağıtımları yüzünden tıkanmış vaziyetteydi. Zeytinburnu Belediyesi sürece dâhil olarak dengesizliklerin giderilmesini sağladı. Buna rağmen uzlaşmayan hak sahipleri oldu. Projenin bütüncül olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayınca, uzlaşan hak sahiplerinin daha fazla mağdur olmaması için proje 2 etaba bölündü. 1. Etap’ta 288 konutluk inşaat devam ediyor, 2. Etap’a ise 280 konut inşa edilecek.

Merkezefendi Mahallesi İETT Blokları

Zeytinburnu’nun 20 yıllık bir problemiydi. İmar planında yapılan iyileştirmeyle uzlaşma sağlandı. 467 konutluk projenin inşaatı devam ediyor.

Seyitnizam İşçi Blokları

Dönüşüm için maliklerle görüşmeler devam ediyor.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ’NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ VERİLEN HİZMETLER

Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezi Kuruluyor

Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezi’nin tek işi kentsel dönüşüm olacak. Halihazırda Zeytinburnu Belediyesi’nde hizmet veren Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne destek olmak için kuruluyor. Ben evimi nasıl dönüştürürüm? diyen vatandaşların sorusuna doğru yanıtları alabileceği bir birim olacak. Zeytinburnu Belediyesi’nin yeni imar plan notundaki avantajları, teşvikleri, yapılabilecekleri anlatılacak, dönüşüme başlayacaklara danışmanlık hizmeti verilecek.

Kolon Kesiği Taraması

En az dönüşüm kadar önemli bir konu da ilçedeki binaların şu anki durumu, taşıdıkları riski anlamak. Son depremde de görüldüğü üzere, kolon kesilen, özellikle altında dükkân olan yapılar tehlike arz ediyor. Zeytinburnu’nda hızlıca bu tarama gerçekleşecek. Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönlendirdiği adreslere de müracaat edilecek. Aynı zamanda BİMER, CİMER, BİMTAŞ VE İBB’den gelen veriler ve belediyenin elindeki kayıtlardan yola çıkarak daha titiz bir bina taraması yapılacak.

BAKANLIKTAN DESTEK ALINACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İstanbul için açıkladığı yeni konut projesine Zeytinburnu Belediyesi de dahil olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)