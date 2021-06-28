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Başın Sağ Olsun Şırnak

26 Haziran 2021 Cumartesi gecesi saat 23.00 sularında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57 sokakta görgü tanıklarına göre kavga eden arkadaşlarını ayırmak isterken 4 kurşun ile hayattan koparılan Sinan Akdeniz’,in yakınları acı haberi alınca acılara boğuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Haziran 2021 Pazartesi 08:38
Başın Sağ Olsun Şırnak
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Başın Sağ Olsun Şırnak

22 YAŞINDA İDİ VE 18 YILDIR ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE İKAMET EDİYORDU

Hangi gerekçe ile kavga edenleri ayırmaya çalışan bir gencin, başına iki, boğazına bir ve koluna’da isabet eden dört kurşun ile ateş edilerek vahşice katledilebiliyor anlamak mümkün değil.

Görgü tanıklarında aldığımız kısa bilgiler ile elde ettiğimiz haberimizin detayı ile alakalı elimize bilgi ulaşırsa size aktarmaya çalışacağız.

Merhum Şırnak’ın İdil Nüfusuna kayıtlı idi

.Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 28.06.2021 08:56
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