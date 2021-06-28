Başın Sağ Olsun Şırnak

22 YAŞINDA İDİ VE 18 YILDIR ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE İKAMET EDİYORDU…

Hangi gerekçe ile kavga edenleri ayırmaya çalışan bir gencin, başına iki, boğazına bir ve koluna’da isabet eden dört kurşun ile ateş edilerek vahşice katledilebiliyor anlamak mümkün değil.

Görgü tanıklarında aldığımız kısa bilgiler ile elde ettiğimiz haberimizin detayı ile alakalı elimize bilgi ulaşırsa size aktarmaya çalışacağız.

Merhum Şırnak’ın İdil Nüfusuna kayıtlı idi

.Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)