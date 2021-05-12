Basın Mensupları Sordu Başkan Arısoy Cevap Verdi (VİDEOLU HABER)

2 yıllık görev süresi boyunca Zeytinburnu için yapılan tüm hizmetleri değerlendiren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Arısoy’un basınla olan bu buluşması, sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

2 yıllık görev süresi boyunca Zeytinburnu’nda yapılan belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve soruları yanıtlamak için yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen buluşması kesintisiz olarak sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı.

Zeytinburnu’ndaki basının önemli isimlerinden Hüseyin Çetiner, Taylan Demirelli, Osman İslam, Mehmet Alpay ve Selvi Sarıtaç’ın konuk olduğu canlı yayının moderatörlüğünü ise Selahattin Kocaaslan yaptı.

Yaklaşık iki saat süren canlı yayın programında ana gündem konusu ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları oldu. Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşüm projelerinde gelinen son noktalara değinen Başkan Arısoy, aynı zamanda ilçedeki kültür, spor ve sosyal yaşam ile ilgili faaliyetlere de ayrıntılı bir şekilde yer verdi.

Başkan Arısoy, bu yayın vasıtasıyla tüm Zeytinburnulu hemşehrilerinin de Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Çetiner, kısa süre önce Sümer Mahallesinden yıkılan bina’dan yola çıkarak kentsel dönüşüm konusunda belediyemiz müteahhitler ile hak sahipleri arasında garantör olsa süreç daha hızlı ilerleme mi midiye sordu ?

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)