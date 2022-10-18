Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Zeytinburnu Belediyesi’nin 2022 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS)’nda başarılı olan öğrencilere 3 bin TL nakit ‘Başarı Ödülü’ sözü gerçekleşti. Zeytinburnu’nda ikamet edip YKS sınavında başarılı olan öğrencilerin hesaplarına 3 Bin TL’lik para ödülü yatırıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2022 YKS sınavlarından hemen önce üniversite heyecanı yaşayan gençlere “Başarı Sizden Ödül Bizden” sloganıyla 3 Bin TL nakit para ödülü müjdesini vermişti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi’ne gelen talepleri değerlendirmeye alan Sosyal İşler Müdürlüğü, başvuru şartlarına uyan öğrencileri arayarak davette bulundu. 3 bin TL’lik Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanan öğrencilerde aranan kriterler şu şekilde sıralandı: T.C. vatandaşı olmak, son bir yıldır Zeytinburnu’nda ikamet etmek, 1999 ve sonrası doğumlu olmak, 4 yıllık devlet üniversiteleri veya özel üniversitelere yüzde 100 burslu olarak ilk defa yerleşiyor olmak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )