Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi 22 Yaşında

ŞİFA KAPISI SAĞLIK SUNMAYA DAHA NİCE 22 YIL DEVAM EDECEK …

Hastanenin konferans salonunda yapılan kutlama programında yönetim kurulu başkanı Op. Dr.Hüseyin Urlu, yönetim kurulu üyeleri ve diğer idari kadronun katıldığı 22.yıl kutlama programı Kovid 19 kuralları kapmasında yapıldı.

İŞTE YAPILAN KONUŞMALAR …

Hastanenin idare amiri Gönül Dilek ‘in yaptığı sunumda şu konulara değinildi.

22 yıllık başarılarımızı takip edip sağlık hizmetlerimize güvenip, bizi tercih eden hastalarımız ve hasta yakınları, Avrasya hastaneler grubunun değerli çalışanları bugün bizim için çok özel olan bir günü en içten hislerle yaşıyoruz , 22.yılımızı dijitalden sizlerle birlikte en uzakları bile yakın hissederek yanyanaymışcasına kutladığımız bu anlamlı canlı yayınımıza hepiniz hoşgeldiniz.

Yıldönümlerimizi genelde hep kalabalık organizasyonlarla kutlarken yaşadığımız pandemi sebebiyle hepimiz dijital çağa yönlendik ve bugün bu sebepten kurallara uygun bir şekilde dijital olarak sizlerle buluştuk

Kıymetli hastalarımız , bizi tercih eden herbirinizle,uzun yıllar boyunca bir şifa yolculuğu yaptık. Geldiniz,gördünüz,yaşadınız,hizmet aldınız, tavsiye ettiniz, ailemizin hastanesi dediniz.insan işte sağlık olmazsa olmazı, Avrasya hastanesi sizin bir hastaneden tüm beklentilerinizi düşünerek topluma kaliteli hizmet kapılarını açtı . Kiminizin bebek sevincine ortak olduk, kiminizin korkularına umut olduk ,kiminiz burda kanseri yendi, kiminiz kalbine bir şans daha verdi .ümitlerin tükendiği anlara umut olduk.yaşama sevinçlerinize yeniden bağlandığınız o eşsiz anlarınıza ortak olduk.ama yaşadığımız en önemli şey birbirimize nefes olduk.nefes almak nedir, yaşadığımızı hissetmek! İşte ondandır sizlerle kopmayan bağımız. Birlikte doğup büyüyüp yaşayıp sağlıkla bir yolu yürür hissi.tüm bu işleri yaparken de bir baktık ki ne büyük aile olduk her biriniz ile .geri dönüp bakınca 22 yıla sığdırdığımız ne gururlar yaşamışız. Bu koridorlarda, bu kapılarda iyi bir şey duymak için gözümüze ne olur iyi bir şey söyleyin dermişçesine bakan bir çift göze değmek “her şey yolunda” diyip size dokunabilmek, yüreklerinize su serpmek ,yaşanılan mutlulukların en anlamlısı ve unutulmazıdır bizim için .

Ve tabi ki avrasya hastanesinin gece gündüz demeden insana hizmet eden kıymetli üyeleri doktorları,hemşireleri,hasta bakıcısı ve daha birçoğunuz hepinizin ortak tek bir amacı var biliyoruz sağlık sunmak,yanında ilgiyi ve sevginizi eksik etmeden verdiniğiniz hizmet ve çabalarınızla tercih edilirliği daha da arttırdınız. Bugün programı sunmanın yanısıra burda görev yapan biri olarak şunu söyleyebilirim ki birlik olduk, acılarıda, sevinçleride paylaştık kıymet gördüğümüz, çalışanların fikirlerine önem verilen bir yönetim şekline sahibiz ne mutlu bize burdayız, avrasya hastanesindeyiz.mutlu ve huzurlu bir ortamda çalışıyor olmayı dışarı aynı enerji ile yansıttığımız doğrudur. Bünyesinde 1000’den fazla çalışanın,ortalama alanında uzman 100 üzeri doktorun bulunduğu avrasya hastaneler grubu yönetim kurulu üyelerine tüm çalışma arkadaşlarım adına bu huzurlu çalışma ortamı için teşekkürü borç biliriz .

Avrasya hastanesinin Zeytinburnu ilçesinde urlu ailesi tarafından 4 nisan 1996’ da temeli atıldı. 1998 yılında poliklinikten hasta kabulune başladı. 27 haziran 1999’da işte o tarihi gün gelmişti.

Hastanenin resmi açılışı 9.cumhurbaşkanı ,dönemin cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel tarafından yapıldı.hastanenin yönetim kurulu başkanı genel cerrahi uzmanı Op.Dr.Hüseyin Urlu ve yönetim kurulu üyeleri Urlu kardeşlerin “hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir” prensibiyle yola çıktığı çatı altına sağlık sektörüne hizmet veren, işini gönlüyle ve tecrübeleriyle yapan doktor hemşire ve sağlık personeli katıldı.önce çevrenin beğenisi derken İstanbul dan Türkiye den ve şimdi tüm dünya ülkelerinden gelen hastalarına dokunmaya devam ediyor .

Avrasya hastanesi etik ,etkin, verimli ,toplum sağlığını önemseyen ulusal ve uluslar arası düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunmayı misyon ve vizyon edindi ve bu çizgisinde yürüdü,topluma hizmet verdi yıllarca .tüm birimlerinde altyapı donanım ve ekibe hasassiyet gösterdi. İleri teknolojik cihazları takip etti ve en doğru teşhisler tedaviler için hastanelerine taşıdı.

Şimdi sizlere 22 yılı size anlatmak öyle bir yayına sığmayacak elbet ama gelin kısaca hatırlayalım , zamana kısa bir yolculuk yapalım

1999-2001 yılları…açılışın ardından tüm çalışmalar devam ederken ,Avrasya hastanesi sağlık bakanlığı tarafından Türkiye’nin ruhsatlandırılmış ,hastane içerisinde onkoloji ünitesini kuran ilk özel hastanesi olması yönünden farkı olan , kansere karşı mücadele eden, bu konuda öncü , örnek olan bir sağlık kuruluşu oldu.

2002-2003 yılları ,Türkiye’de ilk defa özel bir hastane bünyesinde MEB onaylı “yaşlı ve hasta bakıcılığı” kursu düzenledik.halk eğitim merkezi ortak iş birliği ile sayısız eğitimler verdik..kadınlara erkeklere çocuklara tüm topluma .sağlıkta bilinçli toplumlar var olsun diye .

2004-2005 yılları TES ISO 9001 kalite belgesini aldık.tüketiciyle dost altın kalite ödülünü o yıllar arasında 2 kez aldık. Avrasya ailesi gittikçe daha da büyüyor,tecrübeler ve başarılarda daha da artıyordu. Tam tamına 5.yılımız dolmuştu 500 kişilik bir katılımla Crown plaza da 5.yılımızı coşkuyla ve onurla kutladık. Bu kutlamada konuşacak başarılarımızda oldukça artmıştı.

2006-2007 yıllarına gelindiğinde yıllar geçtikçe başarılar gitgide büyüyordu, Mevlanakapı vergi dairesinden 1.olduk. Kalp biriminde ,onkoloji biriminde gerekli altyapı donanım ve ekibe gösterilen özen ,anne ve bebek sağlığına da kıymetli annelerimiz ve gelecek nesilimiz için de son derece titizlikle sağlanıyordu, artık burada doğan bebeklerin sayısı , ailelerin doğum süreçleri için Avrasya tercihleri artıyordu.koskoca 22 yıl boyunca burada doğanlar şimdi yetişkin bir birey ,kimi iş hayatına atıldı bile .yine bu yıllar arasında Avrasya hastanesi sağlık bakanlığı tarafından bebek dostu hastane ünvanını aldı.

2008-2010 yılları geldiğinde 1.Avrasya kardeşliği çocuk şenliği gerçekleşti, hastanemizde doğan çocukları unutmadık,onlarla bu çocuk şenliğinde bir araya geldik. Ve bunu ilerleyen yıllar içinde tam 4 kez daha gerçekleştirdik. Zeytinburnu Avrasya hastanesinin b blok inşaatına başladık. Tercih edilirlik, kazandığımız güven, bizi daha da büyümeye teşvik etti. İnsan sağlığı için alanlarımızı genişletmeye yeni birimler kurmaya doğru yol aldık .8000m2 olan kapalı alan 17000 m2 oldu .yine bu yıllarda kurumlar vergisi alanında bronz ödül aldık.

2011 -2013 yıllarına gelelim Feshane’de birçok etkinlikte yer aldık, sayısız sağlık sponsorlukları gösterdik halkla buluştuk.sigarayla savaşanlar derneğinden ödül aldık .

2014-2016 yılları ,bu yılları tamamlarken artık 17.yılımızdaydık. Avrasya hastanesi çalışanlarının emeklerine, alın terine, sürdürülür kalitedeki katkılarına “emeğe saygı ve kıdem ödülleri” töreni düzenledik. 5.10.15.yıllarını dolduran hastane çalışanlarını bu etkinlikte plaketlerle ödüllendirdik.

Unutulmaz sahnelere ve duygulu anlara imza attık. Bu anları protokolden birçok önemli isimin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Yıllar geçiyor başarılar başka ülkelerden bile duyuluyordu ve artık yurtdışından hastalarımızın gelmesiyle İstanbul kalkınma ajansı iş birliği ile uluslar arası hasta ofisini açma vakti gelmişti. Ekibimizi titizlikle seçerek her dilden ırktan insanla kolaylıkla anlaşabilir hale geldik.

Amacımız din dil ırk cinsiyet ayrımı gözetmeksizin sağlık sunmaktı. Ve artık daha da büyüme vaktiydi. 18 temmuz 2016 da bir güneş daha doğdu ,Gaziosmanpaşa Küçükköy Avrasya hastanesinin açılışı gerçekleşti. Sağlık hizmetlerinde daha da fazla kitleye ulaşılabilir olduk. Modern hastanecilik anlayışımız Gaziosmanpaşa’da 30500 m2 kapalı alanda mimari yapısı ile adeta büyüledi. Yakın zamanda da 5 .yılını kutlayacak…

2017-2020 hizmet ihracatında üst üste 2 kez Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı arasında yerimizi aldık. Sağlık bakanlığı denetim SKS puanımız 95.7 oldu. Bunu 95 oranında hasta ve çalışan memnuniyeti takip etti. Urlu ailesi anayasası yapılarak aile’nin de kurumsallaşma çalışmaları tamamlandı. Hastanemiz yenilenme süreçlerine girerek daha şık modern ve konforlu halde hasta ve yakınlarının büyük beğenilerini aldı. Bu yenilenme süreçlerini servis ve poliklinik hastalarımızı hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek sukunetle tamamlamak üzereyiz.

Hilton da gerçekleşen organizasyonla 20.yılımızı kutladık. Bu kutlamaya bizi 20 yıla güven ile getiren hastalarımızı da davet ettik. Protokolden önemli isimler ve ödüllerle hala o günden unutulmayan anlar hatırımızda.

Yine bu yıllar arası kardeş ülkemiz Azerbeycan’a yolculuk yaptık. Azerbeycan da düzenlenen yılın enleri ödül töreninde , ”yılın uluslararası sağlık kuruluşu” ödülüne layık görüldük. Uluslararası alanda ödüle sahip olduk.

Pandemi yaşadık , kahramanca korkusuzca savaştık ,önce insan ve sağlık dedik .hala da bu mücadeleye devam ediyoruz.

Ve bu her bir yılın içindeki tek tek anlatmaya ömür yetmeyecek binlerce başarı ve mutluluk dolu hasta öyküsü.işte 2021 yılına gelmişken dolu dolu yaşadığımız 22 yılımızın özeti. İşte siz biz ve birlikte yaptıklarımız.

Devletimiz de sağlık sektöründe hayal bile edilemeyecek değişimler yaşattı. Olağan sistemler kuruldu , artık işler hızlandı, kolaylaştı. Özellikle bu pandemi sürecinde de çok yükler omuzladı devletimiz ,değişen kolaylaşan her olanak için devletimize sonsuz teşekkürler .

Yolumuz uzun , geçtiğimiz tüm yılların ,geçmişe yansımış güzel renkleri geleceğimizi de daha aydınlık yapacak, daha uzun yıllar Avrasya hastaneler grubu 3 şifa kapısı ile , 3 diyorum çünkü aslında 32 yıllık bir çamlık hastanesi var Avrasya hastaneler grubu arasında , ulusal ve uluslar arası sağlık hizmeti sunmaya, sağlık yolunda sizlerle buluşmaya daha uzun yıllar devam edeceğiz.

Eminim bunları anlatırken değerli yönetim kurulu üyelerinin ve o yıllardan beri burda hala görev yapanların gözlerinden film şeridi gibi geçti herbir anı ,ne emekler var ,sağlık sektörüne ne çok insan yetişti ,kazandırıldı burada. Ne çok hasta insana dokunuldu.

ve yakınının memnuniyetini, çalışan memnuniyetini esas alan Avrasya hastaneler grubu yönetim kurulu bakanı Op.Dr. Hüseyin Urlu ve yönetim kurulu üyeleri Urlu ailesi olmak üzere , yıllarca hizmet veren tüm doktor ,hemşire ve sağlık çalışanlarına,hastalarımıza ,bu yolda edindiğimiz güzel dostluklara,bugünkü 22.yıl kutlamamızda bizimle aynı heyecanı yaşayan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

22.yılımız kutlu olsun ……………..

Konuşma yaparken 1000 üzeri çalışan, 100 üzeri doktor dedik ama biz sizlerle milyonlarca kişiyiz . Sizinle birlikte çoğalan nice başarılı yıllarımız olsun .

Hepiniz iyi ki varsınız.

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr.Hüseyin Urlu İse 22.kuruluş yıl dönümü nedeni ile şunları söyledi

Daha önceki yıllarda tüm çalışanlar ile birlikte yapma alışkanlığımız vardı pandemiden dolayı dijital ortamda kutlamak istedik. Nasıl hastalarımıza ulaşabiliriz diye bunu gerçekleştirdik.

Büyük bir ekiple çalışmak ayrı bir hayal böyle bir kurum ayrı bir hayal arkadaşlarımızla uyum içinde çalıştık çalışma arkadaşlarımla şifa dağıttık.

Sağlık hizmetleri daha iyiye geldi.

Özel Hastanelerde böyle imkanların kolay olmadığına inanıyorum. Yeri geliyor çok gurur duyacağımız sözler oluyor ve bu bizi mutlu ediyor.

Başta hastalarımız, hasta yakınlarımız ve çalışanlarımıza çok teşekkür ederim.

Başhemşire : Yıllardır bu kurumun çalışanıyım aynı insanlarla bu yolda kalbimizle becerilerimizle çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum.22. yıllımızı kutluyorum.

Başhekim: 22 yıldır özetleyecek ve söyleyecek çok şey var. Öncelikle başhekim olarak gurur duyuyorum. Kalp cerrahisi olarak başarılar yaptık. Bütün hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum nice 22 yıllar diliyorum.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)