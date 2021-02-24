Atık İlaçlar Eczaneler Yardımıyla Toplanıyor

‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında, Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün atık ilaçların çöpe atılması ya da lavaboya dökülmesini engellemek için başlattığı çalışma kısa sürede ses getirmeyi başardı. Tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçların, güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplanarak bertaraf edilmesini hedefleyen proje için ilçedeki gönüllü eczaneler ve Mobil Atık Kazanç Aracı’ndan destek alınıyor. Vatandaşlar kullanmadıkları ilaçları eczanelere koyulan atık ilaç toplama kutuları ya da Mobil Atık Kazanç Aracı’na getirerek puan sisteminden yararlanabiliyorlar. Zeytinburnu Belediyesi tarafından çevre ve toplum sağlığını korumak amacıyla, tarihi geçmiş ilaçların kaynağında ayrı bir şekilde toplanarak bertaraf edilebilmesi için başlatılan projeye ilçedeki 89 eczaneden de destek geldi. Kısa sürede 785 kilogram atık ilaç toplanarak bertaraf edildi.