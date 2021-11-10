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Atamızı Rahmetle Yad Ettik.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Vefatının 83. yılında saat 9’u 5  geçe bütün yurtta rahmetle anıldı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2021 Çarşamba 10:29
Atamızı Rahmetle Yad Ettik.
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ATAMIZI VEFATININ 83.YILINDA DA RAHMET, ÖZLEM VE MİNNETLE YAD ETTİK  

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mareşal  Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün yurtta olduğu gibi Zeytinburnu ilçesinde de anıldı.  

 Zeytinburnu kaymakamı Zekeriya Güney’in ev sahipliğinde 9’u 5 geçe kaymakamlık önündeki Anıta çelenk sunumu ile başladı.

 Çelenk sunumundan sonra Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde anma töreni yapıldı.

 Atatürk’ün hayatında kesitlerin sunulduğu anma töreninde şiirler okundu ve Cumhuriyetimizin kurucusu bir kez daha rahmetle anıldı..

İŞTE ATATÜRK’ÜN 55 Yıla sığan hayatı …

1881 yılında Selanik’te doğdu. İlk öğrenimini ve askerî öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik’te yaptı. Manastır Askerî Lisesi’ni bitirdi. 1902 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun oldu. Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya’da Ataşe Militer olarak bulundu.

Birinci Dünya Harbi sırasında, Çanakkale Muharebelerinde, Tümen Komutanı olarak görev yapıı. 1916 yılından itibaren, Doğu ve Güney cephelerinde Kolordu ve Ordu Komutanlığı yaptı. Bitlis ve Muş’u düşman işgalinden kurtaran kuvvetlerin başındaydı. Filistin ve Suriye cephelerinde görev aldı.

Mondros Mütarekesi’nden sonra Sevr Anlaşması hükümlerine dayanılarak ülkenin yabancılar tarafından işgali üzerine, son Osmanlı padişahı Vahdettin Han tarafından Anadolu’ya gönderildi.

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19 Mayıs 1919′da Samsun’a çıkarak Türk millî mücadelesini başlattı. Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongrelerini topladı.

Askerî görevlerinden istifa ederek 23 Nisan 1920′de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni topladı. Meclis Başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921′de Başkomutanlık görevini üstlenerek Anadolu’nun Yunan işgalinden kurtarılması için mücadeleye devam etti. Sakarya Meydan Savaşı’nı kazandı. 19 Eylül 1921′de Meclis tarafından kendisine Mareşal ve geleneksel Gazi unvanı verildi.

26 Ağustos 1922′de işgalci Yunan kuvvetlerine karşı Büyük Taarruz’u başlattı. Beş gün sonra 30 Ağustos 1922′de de Başkomutanlık Meydan Savaşı’ nı kazanıldı. Lozan Barış Konferansı’ndan sonra, 11 Ağustos 1923′de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden Başkan olarak seçildi. 9 Eylül 1923′de kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanlığı’ na seçildi.

29 Ekim 1923′de Cumhuriyet’in ilân edildiği gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Dört dönem üst üste seçildi. 10 Kasım 1938′de vefat etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 10.11.2021 10:35
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