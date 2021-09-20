Aşçıoğlu Yatay Mimari Konseptli Projesi için Ön Talep Toplamaya Başladı

1967 yılından bugüne kadar sektörün öncü markaları arasında olan Aşçıoğlu, Selenium markalı projeleri ile İstanbul’un mimarisine yeni bir soluk kazandırmaya devam ediyor. Fatih ve Bakırköy’e komşu olan Zeytinburnu bölgesinde, özel bir arazide satışa açacağı yeni projesinin ismi ise Selenium Park oldu. “Tarihin huzurunda derin bir nefes’’ sloganı ile hayata geçecek projede inşaat çalışmaları ise başladı.

Aşçıoğlu kalitesi ve vizyonu ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Selenium Park projesi, sadece 196 aileye ev sahipliği yapacak. Yatay mimari konsepti ile 2+1’den 5,5+1 bahçe dublekse kadar farklı seçeneklerin yer aldığı Selenium Park’ta, tarihi surların yanı sıra, 32 dönüm büyüklüğünde bir park manzarası da yer alıyor. Ev seçenekleri 112 m2 ile 272 m2 arasında değişirken, 35 m2 ile 142 m2 arasında farklı büyüklüklerdeki bahçeli daire seçenekleri bulanan Selenium Park’ta yaşam 23 ay sonra başlayacak. Projede, bahçeli ve balkonlu dairelerin dışında 50 m2’ye varan büyüklüklerde teraslı daireler de tasarlandı.

Marmaray’a yürüme mesafesinde olan proje arazisi, Avrasya Tüneli ve D-100 karayoluna yakınlığı ile de dikkat çekiyor. Ailelere dönük yaşam alanı tasarımı ile hayata geçecek projenin arsası, yatırım değeri ile de ön plana çıkıyor. Selenium Park’ın yürüme mesafesinde 4 hastane ve 3 üniversite bulunuyor. Araç erişimine tamamen kapalı peyzaj mimarisi ile tasarlanan Selenium Park’ta, gün ışığı alan kapalı havuz, özel sinema odası, fitness, sauna, buhar odası, masaj odası, çocuk oyun odası, yürüyüş ve koşu parkurları gibi sosyal alanlar yer alıyor.

Selenium Park’ın ön talep dönemini değerlendiren Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu şunları dile getirdi:

‘’ Ataköy bölgesinde hayata geçirdiğimiz 3 projedeki, yaklaşık 1.100 bağımsız bölümün tesliminden sonra, Aşçıoğlu vizyonu ile Zeytinburnu bölgesinin en özel arazilerinden birinde Selenium yaşam kalitesini hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihi kara surları ve park manzaralı Selenium Park’ta geçmiş ile geleceğin buluşmasına şahitlik edeceğiz. Modern mimarinin, yatay mimari konsepti ile buluşacağı bu özel proje sadece 196 aileye ev sahipliği yapacak. 3 ve 4 katlı bloklarla geliştirdiğimiz Selenium Park’ın ön talep döneminde, Selenium kalitesinde bir yaşamın dışında öncelikli seçim, ayrıcalıklı fiyat ve ödeme planı avantajı sunacağız.’’

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)