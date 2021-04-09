Arısoy 2 Yılın Hesabını Halka Verdi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresi boyunca Zeytinburnu’nda yapılan çalışma, proje ve yatırımları Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği “2 Yılda Neler Yaptık?” programıyla değerlendirdi. Düzenlenen programa; AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Tarhan, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu, kadın ve gençlik kolları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZ HIZLA DEVAM EDİYOR”

2 Yılda Zeytinburnu’na yapılan yatırımların toplamının 1 Milyar 50 Milyon TL’lik bir rakama tekabül ettiğine dikkat çeken Başkan Arısoy, “Belediyenin mevcut imkânları dâhilinde bu rakamların çok fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz yola çıkarken sizlere bir söz vermiştik. ‘Devletimizin imkânlarını kullanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız’ demiştik. Bugün o yatırımların Zeytinburnu’muza geldiğini burada hep beraber görüyoruz. Buradan bize destek olan tüm devlet büyüklerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. İlçede kentsel dönüşüm projelerine hızla devam ettiklerinin de altını çizen Başkan Arısoy, “4 ayrı bölgede kentsel dönüşüm uygulamamız devam ediyor. Birisinin inşaatı yükseliyor, birisinin ihalesi dün yapıldı. Çırpıcı Mahalle’mizde özel sektör tarafından başlatılıp, yarım kalan projenin planını çözdük. Orada da inşaat hızlanıyor.” ifadelerine yer verdi.

“MİLLET BAHÇESİ HAZİRAN’DA HİZMETİNİZDE”

Görevinin 2’nci yılında, ilçede yapılan proje ve yatırımlarla ilgili bilgi veren Başkan Arısoy, “Bugün göreve başlayışımızın ikinci yılı doluyor. 2 yıl önce 09 Nisan’da görevi devralmıştık, bu süreçte evimize, memleketimize büyük emekler verdik. Verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın ve bazı şeyleri yoluna koymuş olmanın huzuru ve mutluluğu içindeyim. En önem verdiğimiz işlerden biri, Zeytinburnu’nun tam ortasına yeni bir yeşil alan kazandırıyoruz. Askeri lojmanların tasfiyesiyle meydana gelen alana Millet Bahçesi inşaatımız tamamlanmak üzere ve Haziran’da kullanıma açılmasını planlıyoruz.” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ DEVAM EDİYOR

İlçede başlatılan kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili açıklamalarına devam eden Başkan Arısoy, “Öte yandan seçimde karşımıza çıkan, belediyemizin başlatmış olduğu, kentsel dönüşüm meseleleri vardı. 4 ayrı bölgede kentsel dönüşüm uygulamamız devam ediyor. Beş Telsiz Mahallesi’nde inşaatımız yükseliyor, Telsiz Mahallesi’ndeki dönüşüm için ihale dün yapıldı, Merkezefendi Arnavut Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümün konsept projesi onaylandı. Bu bağlamda Mayıs’ta hak sahipleriyle oturup, müzakerelere başlayacağız. Çırpıcı Mahallesi’nde özel sektör tarafından başlatılıp, yarım kalan projenin planını çözdük. Orada da inşaat hızlanıyor. Kentsel dönüşümle ilgili sözlerimizin tamamını yerine getirip, işleri yoluna koyduk. İlerlemeye de devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

“MİLLET CAMİİ’NİN TEMELİNİ ATIYORUZ”

“Zeytinburnu’nun kalbinde askeri lojmanların tasfiyesi ile bir Millet Camii inşaatımız başladı. Biz ihale ettik, önümüzdeki günlerde de temelini atacağız. Sadece ibadet mekânı değil aynı zamanda sosyalleşme mekânı, taziye evi ve emekliler kıraathanesi ile Zeytinburnu’nun sembollerinden birisi olacak,” diyen Başkan Arısoy, sözlerine şöyle devam etti: “Kültür Merkezi’mizin yanında çok amaçlı bir salon projemiz var. Ayrıca ilçemize yeni bir kültür sanat merkezi de kazandırdık. ‘Kazlıçeşme Sanat’ diye ifade ettiğimiz bir alan burası. Burada daha önce keşfettiğimiz mozağin, otopark alanına doğru yani bina dışında da devam ettiğini gördüğümüz yere kadar devam ettiğini tespit ettik. Bu dış alana da bir Mozaik Müzesi kazandıracağız. Yine aynı yerde bir Sanat İhtisas Kütüphanesi planladık, önümüzdeki aylarda o da hizmete açılacak. İstanbul yeni bir kültür ve sanat mekânı kazanıyor. Öte yandan bildiğiniz üzere Bilgi Evin’de de çok öncü bir belediyeyiz. İlk defa Bilgi Evi projesini uygulayan belediyeyiz. Bir yenisini ve güzelini daha ilçemize kısa süre içerisinde kazandırmış olacağız.”