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Arap Firmasının Türkiye Kolu Yasaları Takmayınca İBB.Yüzlerce Personel İle Yıkıma Geldi (VİEDEOLU)
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Arap Firmasının Türkiye Kolu Yasaları...

Arap Firmasının Türkiye Kolu Yasaları Takmayınca İBB.Yüzlerce Personel İle Yıkıma Geldi (VİEDEOLU)

Bu olmadı Akzirve ...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2023 Salı 13:12
Arap Firmasının Türkiye Kolu Yasaları Takmayınca İBB.Yüzlerce Personel İle Yıkıma Geldi (VİEDEOLU)
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YATIRIM YAPTIĞIN ÜLKENİN KANUNLARINA  UYACAKSIN AKZİRVE !...

İstanbul - Zeytinburnu Eski ambarLar yerinde Topkapı 29 İsmi ile konut yapan Arap Firmasının Türkiye kolu Akzirve  Kamuya terk edilen 3.000 m2.arazi içinde satış ofisi yapTI.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Arap firmasına kamunun burası ile alakalı hakkını koruma yetkisi bende diyerek aykardır yerimizi bize teslim et diyerek  yazışmalar yaptı.

Firmasının Türkiye Kolu hem kamu arazisine bina yaptı hem de Kamu adına bu yerin sahibi İstanbul üyükşehir Belediyesi (İBB) nin uyarılarını dikkate alıp satışımız bitene kadar size kira verelim daha sonrada binaya size teslim edelim kamu adına kullanın çevreye değer katsın diyeceği yerde çevre ve şehircilik bakanlığına  güvenerek uzlaşmaz bir tutumun içine girdi.

Son Güncelleme: 29.08.2023 14:32
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