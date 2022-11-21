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Ara Tatili Fırsat Bilen Öğrenciler Buz Adası’na Koştu

Avrupa’nın en büyük tesisi Zeytinburnu Buz Adası; ara tatile çıkan öğrenciler için hem eğitici hem öğretici bir alternatif oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 09:54
Ara Tatili Fırsat Bilen Öğrenciler Buz Adası’na Koştu
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2022- 2023 yılı eğitim – öğretim döneminin ilk ara tatili başladı. Milyonlarca öğrencinin 14-18 Kasım tarihleri arasında yapacağı tatilde Zeytinburnu Belediyesi Buz Adası yediden yetmişe kayak severler için bir alternatif oldu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Hem profesyonel takımların hem de her yaş kesiminden vatandaşların spor yapabilecekleri bir alan oluşturduk. Aynı zamanda uluslararası maçlara da ev sahipliği yapıyoruz. Ara tatil boyunca başta Zeytinburnu olmak üzere İstanbul’da buz sporlarına ilgi duyan herkesi Buz Adası’na davet ediyorum.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 39 bin metrekarelik alana sahip Buz Adası’nda bulunan 2 adet olimpik pistte bir seansta 200 kişi aynı anda spor yapabilme imkânı buluyor. Serbest seanslar ara tatile özel şekilde planlandı. Seanslarda patenlerin yanı sıra koruyucu ekipmanlar da Zeytinburnu Belediyesi Buz Adası misafirlerinin kullanımına ücretsiz şekilde sunuluyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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