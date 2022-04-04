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Antalya BİLİMFEST’e Bilim Zeytinburnu Çıkarması

Türkiye’nin en büyük bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi’nde düzenlenen BİLİMFEST’e katılan Bilim Zeytinburnu, düzenlediği robot atölyeleri ile gençlerin gönlünü fethetmeyi başardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Nisan 2022 Pazartesi 15:43
Antalya BİLİMFEST’e Bilim Zeytinburnu Çıkarması
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Türkiye’nin en büyük, Akdeniz’in ise ilk bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi’nde düzenlenen Bilim Festivali BİLİMFEST’te Bilim Zeytinburnu rüzgârı esti. Bilim Zeytinburnu’nun festival boyunca düzenlediği robot atölyesine ilgi beklenin çok üzerinde oldu. 3 gün süren festival boyunca, bilim ve teknolojiye meraklı miniklere robotların tasarlanma süreci hakkında bilgiler ve çalıştırıp kontrol etme fırsatı sunan Bilim Zeytinburnu, festival boyunca en fazla ilgi gören stantlardan biriydi. Robot teknolojisine meraklı miniklerin, robotlarla birlikte geçirdiği keyifli anlar görülmeye değerdi.

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