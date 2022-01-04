Anadolu Gençlik Derneği Mekkenin 1391.Fetih Yılını Dönümünü Kutladı

Zeytinburnu AGD ilçe başkanı Abdullatif Öztürk yaptığı açılış konuşmasında

AGD olarak yaptıkları çalışmalarını anlatarak gençlerimizi Milli ve manevi

duygularına katkı vermek adına ülkemizde çalışan en geniş sivil toplum

kuruluşu olduklarını vurgulayarak şu an aynı anda 700 noktada bu etkinliği

yaptıklarını ifade ederek programlarına teşrif eden herkese teşekkür etti.

Programda AGD ‘de eğitim alan çocukların okuduğu ayet ve hadisler herkesi

memnun ve mutlu etti.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)