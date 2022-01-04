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Anadolu Gençlik Derneği Mekkenin 1391.Fetih Yılını Dönümünü Kutladı

Zeytinburnu Anadolu Gençlik Derneği Zeytinburnu (AGD) temsilciliği 31 Aralık 2021’de Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezinde Mekke’nin 1391.fetih yıl dönümünü kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2022 Salı 09:04
Anadolu Gençlik Derneği Mekkenin 1391.Fetih Yılını Dönümünü Kutladı
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Zeytinburnu AGD ilçe başkanı Abdullatif Öztürk yaptığı açılış konuşmasında
AGD olarak yaptıkları çalışmalarını anlatarak gençlerimizi Milli ve manevi
duygularına katkı vermek adına ülkemizde çalışan en geniş sivil toplum
kuruluşu olduklarını vurgulayarak şu an aynı anda 700 noktada bu etkinliği
yaptıklarını ifade ederek programlarına teşrif eden herkese teşekkür etti.
Programda AGD ‘de eğitim alan çocukların okuduğu ayet ve hadisler herkesi
memnun ve mutlu etti.
Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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