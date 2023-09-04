Akzirve’nin Kaçak Binası Yine Mecliste Gündem Oldu (VİDEOLU)

Akzirve’nin Kaçak Binası Yine Mecliste Gündem Oldu

Bir Arap firmasının Türkiye yatırım olan Akzirve’nin eski ambarlar bölgesinde yaptığı trilyonluk dairlerin satışını yaptıkları binanın kaçak olduğu gerekçesi iki kez yıkıma gelen İBB ekipleri İstanbul Valiliğinin emri ile Çevik Kuvvet polisleri tarafından yıkımı engellenmişti.

CHP.ZEYTİNBURU BELEDİYE MECLİS ÜYESİ VE GRUP BAŞKAN VEKİLİ HASAN HÜSEYİN ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ EYLÜL AYI 1.OTURUMUDA KONUYU BİR KEZ DAHA GÜNDEME TAŞIDI BAŞKAN ARISOY’DA SERT CEVAP VERDİ…

CHP.Zeytinburnu gurup başkan vekili İş Adamı Hasan Hüseyin Üsküdar 04.09.2023 tarihinde yapılan Zeytinburnu Belediyesi Meclis toplantısında söz alarak “Halkın yeşil alanlarına kaçak plaza yaptırıp yandaş vakıf ve derneklere peşkeş çekmek AKP’in rutinlerinden olmuş. İBB’nin iki kez yıkıma geldiği Ambarlardaki Arap firmasının kaçak binasının yıkımını durmak için AKP’ hükümetinin İstanbul Valiliği marifeti ile çevik kuvvet polisimiz ile zabıtamızı karşı karşıya getirmesi devlet adabına yakışmaz diyerek sert bir eleştiri yaptı.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY’DA AYNI SERTLİKTE CHP.GRUP BAŞKAN VEKİLİNE CEVAP VERDİ…

Biz iş yapıyoruz siz ise şovun peşindesiniz. Kısa bir süre sonra firmanın satışları bitikten sonra zaten kamun arazisi üzerine yapılan bina bila bedel kayma teslim edilecek.Bunu hiç bir kamu kurumu kendi menfaatlerine kullanmayacak. Bina kamuya teslim edildiği zaman siz nasıl kullanıldığını da göreceksiniz dedi.

Ak Parti Gurup başkan vekili Av.Muhammed Kaynar’da yaptığı konuşmada İBB Meclisinde İmamoğlu’na boş işlerle meşgul olma değini ifade etti.

İBB. BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU CİBALİ –EMNÖNÜ MERTO AÇILIŞINDA ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ;

ZEYTİNBURNU’NDAKİ YIKIMIN ENGELLENMESİNE TEPKİ: MİLLETİN MALININ BİR AVUÇ İNSANIN BOĞAZINDAN AŞAĞIYA GİTMESİNE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

İmamoğlu,yıkımı polis marifetiyle engellenen Zeytinburnu’ndaki kaçak yapıya da yer veren İmamoğlu, “Acaba o bina, kimin hayallerini süslüyor. Acaba o bina, kimin ailelerinin vakıflarına teslim edilmek için hazırlık yapılıyor? Bu süreci takip edeceğiz hep beraber.

Siz de edin, biz de edeceğiz. Ama biz, orayı yıkmaktan geri durmayacağız. Orayı yıkacağız. Milletin malının bir avuç insanın boğazından aşağıya gitmesine fırsat vermeyeceğiz.

Boğazında düğümlenecek boğazında. Milletin malı, milletindir” ifadelerini kullandı.

AKZİRVENİN OLAYININ ASLI NEYDİ ?

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde bulunan yeşil alana kaçak olarak inşa edilen satış ofisinin yıkımına bir kez daha engel olundu. Devletin zabıtası ile devletin polisi yine karşı karşıya getirildi. Mahkeme kararları İBB lehinde olduğu halde İstanbul Valiliği devreye girdi, yıkım durduruldu.

BAKANLIK KAÇAK YAPI İÇİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

2003 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamuya bırakılan Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi 3284 ada 59 parselde bulunan yeşil alana çok katlı, cam dış cepheli plaza şeklinde kaçak yapı inşa edildi. İBB İmar Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında kaçak yapıyla ilgili tespitte bulundu. Kaçak yapının yıkımı için Encümen kararı alındı. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek kaçak yapıyla ilgili plan değişikliğine gitti.

MAYIS AYINDA DA ENGELLENDİ

İBB İmar Müdürlüğü, 775 sayılı Gecekondu Kanununun kendisine tanıdığı hakkı kullanmak üzere işlem başlattı. Akzirve Turizm İnşaat Gayrimenkul bu kararı mahkemeye taşıdı. Mahkeme İBB lehinde karar vererek, bakanlığın plan değişikliğini iptal etti ve 775 sayılı kanuna göre yapılan işlemi hukuka uygun buldu. Kaçak yapının yıkımı önünde yasal engel kalmadı. İBB ekipleri Mayıs ayında yıkım için harekete geçti.

MAHKEME SÜREÇLERİ İBB LEHİNE SONUÇLANDI

Ancak bu sefer de kaçak yapı sahipleri mahkemeye başvurarak yürütmeye durdurma kararı aldırdı. İBB yürütme durdurma kararına da itiraz etti. Bir üst mahkeme İBB’nin başvurusunu haklı bularak kararı kaldırdı.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIK DEVREYE GİRDİ

Yıkım için yeniden harekete geçen İBB ekiplerinin karşısına bu kez polis çıkarıldı. Mahkeme hükümleri açık olduğu, İBB lehinde karar verildiği halde İstanbul Valiliği mahkeme sürecinin devam ettiği gerekçesiyle Zeytinburnu Kaymakamlığına resmi bir yazı göndererek işlemin durdurulmasını istedi.

İSTANBUL VALİSİ İMZASIYLA YAZI GÖNDERİLDİ

İBB İmar Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri polisle karşı karşıya geldi. Ekipler, yasal olan yıkım işlemini gerçekleştirmek için beklerken, AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketin adına 12.İdare Mahkemesine başvuru yapıldı. Mahkeme karar vermek için süre isterken, bu kez de İstanbul Valisi Davut Gül devreye girdi. Bizzat valinin imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili taraflara resmi yazı gönderilerek, yapının hazineye intikal ettiği, AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketinin yapıyı kiralamak için müracaat ettiği, talebin değerlendirildiği gerekçe gösterilerek, yıkıma ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması istendi. İBB ekipleri valilik yazısı üzerine yıkımı gerçekleştiremedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)