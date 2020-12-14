Aksema Akaryakıtta Güler Yüz ve Hızlı Hizmet Tercih Sebebi

İSTASYON MÜDÜRÜ MEHMET İHSAN ABİÇ KENDİMİZ BİR YERDE ALIŞ VERİŞ YAPARKEN NASIL BİR MUAMELE BEKLİYORSAK MÜŞTERİLERİMİZE AYNISINI YAPIYORUZ BU DA BİZE BAŞARI OLARAK DÖNÜYOR DEDİ…

Röportaj yapmak üzere ziyaret ettiğimiz Akseme Akaryakıt İstayonu Sanayi Ticaret A.Ş.müdürü Mehmet İhsan Abiç her zamanki gibi samimi ve güleryüzlü yaklaşımı ile bizleri kapıda karşıladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Abiç gazetemize şunları söyledi ”Bizler çok sayıda istasyonu olan ve bu işi bilen bir akaryakıt istasyonuyuz. Bütün yerlerimizde olmazsa olmazımız işini seven ve güler yüzlü olan personeller ile hizmet vermek birinci önceliğimizdir.

Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Hüseyin beyin bizlere sık sık vurguladığı şey şudur.

Sakın ha sakın hiçbir zanman kendi sorunlarınızın verdiği moral bozukluğunu müşterilerimize hissetirmeyin.

Herkesin kendisine göre sorun ve sıkıntıları olabilir. En azında kısa bir sürede olsa petrol alırken kendisine hizmet sunan çalışma arkadaşlarımızın güler yüzü ve enerjileri onlara da sinerji olarak yansısın diyor.

Bizler Zeytinburnu şubesi olarak bizden Akaryakıt almaya gelen bütün sürücü dostlarımıza her zaman samimi içten ve güleryüzlü hizmeti vermek zorundayız.

Her zaman bütün misafirlerimizi çayımızı içmeye bekliyoruz diyen şube müdürü Mehmet İshan Abiç kendilerini tercih eden bütün sürücülere teşekkür ederek hayırlı yolculuklar diledi.

İLETŞİM İÇİN :

AKSEME AKARYAKIT VE SANAYİ TİCARET A.Ş.

Veliefendi Mahallesi Prof.Turan Güneş Caddesi NO:69 Zeytinburnu / İstanbul

Telefon : 0212-679 92 93 GSM: 0544- 312 49 88

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)