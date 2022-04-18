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AKDEM Ramazan Seminerleri’nin Konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak Oldu

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM tarafından düzenlenen Ramazan Seminerleri’nde Yazar Mehmet Fatih Çıtlak ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 11:06
AKDEM Ramazan Seminerleri’nin Konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak Oldu
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Zeytinburnu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren AKDEM’in düzenlediği Ramazan Seminerleri’nin bu hafta konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu.

Zeytinburnuluların yoğun ilgi gösterdiği program Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi‘nde gerçekleştirildi. Yazar Mehmet Fatih Çıtlak, seminerde Ramazan’ın önemi ve dini konulara ilişkin bilgiler verdi.

“İYİ BİR İZ BIRAKMAK LAZIM”

Ramazan Seminerleri’nin ikinci hafta konuğu Mehmet Fatih Çıtlak, şunları kaydetti: “İyi bir iz bırakmak lazım. Böyle söyleyince binayı yapmak, mimari eser bırakmak, koca koca kitaplar yazmak, tıklanma rekorları kırmak iyi bir şey bırakmak diye düşünüyorsunuz… Şunu söylüyorum; kapınızın önünden geçerken bir insanda bıraktığınız iz ne sizin zihninizden kayboluyor ne de Allah onu siliyor. Tövbe ederseniz kötülükler siliniyor. Yine vicdan muhasebesi bir şekilde sizde kalıyor. İyilik yapıp unutsanız bile Allah onu unutturmuyor. Bizim insanımız doğruyu ve güzeli öğrenmek için her zaman istekli. En azından bu isteği kaybetmeyelim ve bununla alay etmeyelim.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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