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AKDEM Pandemi Sürecinde de Engelli Öğrencilerin Yanında

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), pandemi döneminde engelli öğrencilerin ders materyallerini evlerine ulaştırarak, eğitimlerin devam etmesini sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2021 Çarşamba 11:52
AKDEM Pandemi Sürecinde de Engelli Öğrencilerin Yanında
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Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), engelli öğrencilere uzaktan eğitim desteğiyle hizmet vermeye devam ediyor. AKDEM’in Engelliler Koordinasyon Birimi tarafından kişiye özel yürütülen hizmetle, salgın döneminde öğrencilerin eğitimlerinden uzak kalmaması hedefleniyor. Engelli öğrencilerin bireysel eğitime ebeveynlerinin desteği ile devam edebilmesi için AKDEM’in uzman kadrosu tarafından, her çocuğun gelişim durumuna göre özel çalışmalar hazırlanıp, özel eğitim öğretmenleri tarafından öğrencilerin evlerine ulaştırılıyor.

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