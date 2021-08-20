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AKDEM Bahçe Seminerleri’nde Bu Hafta

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 14:27
AKDEM Bahçe Seminerleri’nde Bu Hafta
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Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından düzenlenen Bahçe Seminerleri, üçüncü haftasında ‘Evde İlk Yardımda Kullanılabilecek Bitkiler’ konusuyla katılımcılarla buluştu.

Her çarşamba birbirinden farklı konularla Merkezefendi Parkı’nda açık havada düzenlenen seminerin bu haftaki konusu ‘Evde İlk Yardımda Kullanılabilecek Bitkiler’ oldu. Doğal ve sağlıklı yaşama dikkat çekmeyi hedefleyen Bahçe Seminerleri’nde evde ilk yardım uygulamasında kullanılabilecek bitkiler ile ilgili bilinmesi gerekenleri Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan anlattı.

Sürüldüğünde etkisini en hızlı gösteren bitkisel yağlar arasında yer alan kantaron yağı ev kazalarında kullanılabilecek doğal formüller arasında. Özellikle yara, yanık ve cilt yenileme gibi durumlarda sıkça kullanılan kantaron yağı katılımcılara seminer sonunda hediye edildi.

BAHÇE SEMİNERLERİNE KATILIM ÜCRETSİZ, KONTENJAN SINIRLI

İlk yardımda kullanılacak bitkilerin hazırlanma ve uygulama yöntemleri hakkında püf noktalarının uygulamalı olarak anlatıldığı seminere ise katılım ücretsiz. Sınırlı kontenjanın yer aldığı AKDEM Bahçe Seminerlerine katılım için 413 11 11’i arayarak kayıt yapmak mümkün.

Sağlıklı yaşamın kapılarını Zeytinburnu halkına aralamaya devam eden Bahçe Seminerleri Ağustos ayı boyunca çeşitli konular ile alanında uzman kişileri ağırlamaya devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.08.2021 14:32
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