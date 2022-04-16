AK PARTİ Zeytinburnu Vefa İftarı Düzenledi

İLK SELAMLAMA KONUŞMASI İLÇE BAŞKANI A.SELAMİ DELİBALTA'DAN

Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delibalta yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi " Bugünkü vefa iftarında aramızda genel başkan yardımcımız sayın Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Demir,genel merkez kadın kolları MYK üyemiz Dr. Reşide Yüksel Zeytinburu Belediye başkanımız Ömer Arısoy başta olmak üzere iftarımıza icabet eden herkese teşekkür ederim.Gelecek sene yapılacak olan genel seçim için şimdiden hepinizi çalışmaya bekliyoruz.

Bu seçim cumhuriyetimizin 100.yılında yapılacak. 20 senede yaptığımız çalışmaların heba edilmemesi için hep beraber yapacağımız çalışmalar ile hem TBMM hem de Cuhurbaşkanlığı seçimini açık ara fark ile kazanmak için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Aslında konu hakkında daha uzun konuşmak mümkün ama ancak benden sonra konuşacak parti yetkillerimize zaman kalamsı açısından ben konumamı kesa keserek hepinize saygılarmı sunarım" dedi.

AK PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI A.SELAMİ DELİBALTA

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Daha sonra Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy ,Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir,ve Ak Parti Genel Merkez Yürütme Kurulu üyesi Nurettin Canikli ekonomi ve hayat pahalılığı ile alakalı uzun bir konuşma yaptı.

Kaynak . İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)