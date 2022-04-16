banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.494,37
ALTIN
929,18
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84
Kılıçdaroğlu’ ve İmamoğlu'ndan Süleymaniye ve Yerebatan ziyareti
Kılıçdaroğlu’ ve İmamoğlu'ndan Süleymaniye ve...
AK PARTİ Zeytinburnu Vefa İftarı Düzenledi
AK PARTİ Zeytinburnu Vefa İftarı...
Kılıçdaroğlu: Belediye Başkanımız engelleri aşıyor; başarı İstanbul’un
Kılıçdaroğlu: Belediye Başkanımız engelleri aşıyor;...
Babacan : ‘Her AK Partilinin ve MHP’linin bildiği bir hayat pahalılığı var’
Babacan : ‘Her AK Partilinin...

AK PARTİ Zeytinburnu Vefa İftarı Düzenledi

Ak Parti Zeytinburnu İlçe Teşkilatı Kurulduğu günden beri her sene Ramazan ayında bugüne kadar görev yapan bütün teşkilat mensuplarının davet edildiği iftarı sadece pandemiden dolayı 2020 ve 2021'de yapmamıştı. Bu sene ki Vefa iftarı İBB Çırpıcı 1453 Sosyal Tesislerinde yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Nisan 2022 Cumartesi 10:05
AK PARTİ Zeytinburnu Vefa İftarı Düzenledi
banner171

İLK SELAMLAMA KONUŞMASI İLÇE BAŞKANI A.SELAMİ DELİBALTA'DAN 

Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delibalta yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi " Bugünkü vefa iftarında aramızda genel başkan yardımcımız sayın Nurettin Canikli, İstanbul  Milletvekilimiz Mustafa Demir,genel merkez kadın kolları MYK üyemiz Dr. Reşide Yüksel Zeytinburu Belediye başkanımız Ömer Arısoy başta olmak üzere iftarımıza icabet eden herkese teşekkür ederim.Gelecek sene  yapılacak olan genel seçim için şimdiden hepinizi çalışmaya bekliyoruz.

Bu seçim cumhuriyetimizin 100.yılında yapılacak. 20 senede yaptığımız çalışmaların heba edilmemesi için hep beraber yapacağımız çalışmalar ile hem TBMM hem de Cuhurbaşkanlığı seçimini açık ara fark ile kazanmak için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Aslında konu hakkında daha uzun konuşmak mümkün ama ancak benden sonra konuşacak parti yetkillerimize zaman kalamsı açısından ben konumamı kesa keserek hepinize saygılarmı sunarım" dedi. 

AK PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI A.SELAMİ DELİBALTA 

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Daha sonra Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy ,Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir,ve Ak Parti Genel Merkez Yürütme Kurulu üyesi Nurettin Canikli ekonomi ve hayat pahalılığı ile alakalı uzun bir konuşma yaptı.

Kaynak . İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 16.04.2022 11:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu Akil İnsanlar Derneği’nden Anlamlı Yardım
Zeytinburnu Akil İnsanlar Derneği’nden Anlamlı Yardım
Adile Mermerci Anadolu Lisesi Öğrencileri’nden “Türk Kültür Mirası” projesi
Adile Mermerci Anadolu Lisesi Öğrencileri’nden “Türk Kültür Mirası” projesi
Zeytinburnu'nun Protokol Üyeleri Geleneksel İftarlarında Buluştu
Zeytinburnu'nun Protokol Üyeleri Geleneksel İftarlarında Buluştu
Türkiye’nin ‘Sıfır Atık’ İlçesi Zeytinburnu
Türkiye’nin ‘Sıfır Atık’ İlçesi Zeytinburnu
AKDEM Ramazan Seminerleri Başlıyor
AKDEM Ramazan Seminerleri Başlıyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169