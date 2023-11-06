Ak Parti Meclis Yunus Küçük İsrail Terör Örgütüdür Dedi (VİDEOLU)

Ak Parti Meclis Yunus Küçük İsrail Terör Örgütüdür Dedi

Bismillahirrahmanirrahim

Sayın Başkan ve değerli Meclis Üyeleri. Hepinizi en kalbi duygularla selamlar, toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim

KUDÜS, MESCİD-İ AKSA

Hz. Davut’un Temeli,

Hz. Süleyman’ın beytül makdisi ,

Hz. Zekeriya’nın imamlığı,

Hz. Yahya’nın müjdesi,

Hz. Meryem’in Hücresi,

Hz. İsa’nın beşiği,

KUDÜS MÜBAREK BELDE

Hz. Muhammet (S.A.V.)’in Miracı,

İslam’ın ilk kıblesi,

Mekke’yi Mükerremenin Kardeşi,

Hz. Ömer’in Fethi,

Selahattin Eyyubi’nin Rüyası,

Kanuni Sultan Süleyman’ın İmarı,

Abdülhamit Han’ın davası,

KADİM ŞEHİR KUDÜS

Dünyanın gözbebeği, barışın anahtarı, dinlerin buluştuğu mübarek mekân. KUDÜS

Üç semavi dinin ortak mukaddes şehri.

KUDÜS Sadece Arapların meselesi değil, Müslümanların, tüm İslam aleminin ortak davasıdır.

KUDÜS Osmanlı zamanında 4 asır boyunca atalarımız tarafından korunan mübarek belde şimdilerde öksüzdür, sahipsizdir.

30 gün boyunca vahşice, hedef gözetmeksizin bombalanan Gazze’de 10.000’e yakın sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 4.000’i çocuk, 3.000’i kadındır. Kısaca insanlık dramı yaşanıyor.

Gözü dönmüş canilerin işledikleri cinayetler yetmezmiş gibi, Hastane, Okul, İbadethane, hatta göç eden sivillerin çadırlarını, yaralıları taşıyan ambulansları bombalayan İsrail, devlet görünümlü, eli kanlı teröristler topluluğudur.

Kurulduğu günden bu yana ismi benzer katliam ve vahşetlerle anılmıştır.

Şairin dediği gibi; “Onlar yumurtalarını pişirmek için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyen lanetlilerdir.”

Ey vicdansız dünya, çocuklar kelimeyi şahadet getirerek can veriyor.

Hayatta kalan Filistinli çocuklar, sırayla kefenlenmiş cansız bedenler arasında ağlayarak anne – babalarını arıyorlar.

Diğer tarafta Anneler kucaklarındaki cansız çocukları için kefenlenme sırası bekliyor.

MAZLUMUN AHI YÜREKLERİMİZİ YAKIYOR.

EY VİCDANSIZ DÜNYA, EY SUSUKUN İNSANLIK NEREDESİNİZ???

Yakın zamanda; Gezi Parkında iki ağaç için, Ege’de nükleer enerji için, Karadeniz’de HES için ülkeyi yangın yerine çeviren sözde çevre ve hayvan haklarını savunan aktivistler, sanatçılar, yazarlar, çizerler, komedyenler, şarkıcılar

“Filistin’de İnsanlık Ölüyor.” Neredesiniz!!!!

Geçen yıl Rusya – Ukrayna savaşında çocuklar, siviller ölmesin diye bas bas bağıran ve anında insani, tıbbi, hatta askeri yardımda bulunan batı ve ABD, Polonya sınırında sivilleri ellerinde çiçeklerle karşılayarak, tüm yaraları sarmak için seferber oldu.

Şimdi, aynı batı ve ABD 30 gündür Gazze’de 1.000’lerce çocuk can verirken üç maymunu oynuyor. Hatta destekleriyle vahşete ortak oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti her zaman mazlumun yanında olmuştur. Ukrayna’ya insani ve tıbbi yardım kampanyası düzenlemiş, kapılarını Ukraynalı mültecilere açmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN iki ülke yetkililerini Türkiye’de bir araya getirerek “barış adına, sulh adına” Dünya’ya insanlık dersi vermiştir.

israil’e desteğini açıklayan batılı ülkeler ve silah, gemi gönderen ABD bu katliamın asli ortağıdır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Cenevre Sözleşmelerine göre; Hastane, ibadethane, eğitim amacıyla kurulan yapılara yapılan saldırılar alenen SAVAŞ SUÇUDUR.

75 yıldır Filistin halkına kan kusturan, evlerine – topraklarına çöken, insan aklının alamayacağı zulüm ve mezalimlikler yapan işgalci İsrail’in gerçek yüzünü bir kez daha tüm dünya gördü.

Bu koskoca dünya, İsrail gibi bir günahı taşımaya mecbur değildir.

Bu anda Gazze’de yaşanan insanlık dramı yalnızca Arapların ve Müslümanların sorunu değil, insanlığın ortak vicdani meselesidir. Ve bu soykırıma sessiz kalmak, İsrail’in işlediği insanlık suçuna ortak olmaktır.

Resülüllah Efendimizin buyurduğu gibi; “Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır.”

Cenabı Allah; zulmün, vahşetin karşısında toprağını ve vatanını savunan kahraman Filistinli kardeşlerimize, Mescidi Aksa için canını çekinmeden ortaya koyan mücahitlere, Ebu Ubeyde’ye, Kassam Tugaylarına ve Hamasın cesur, vatansever evlatlarına yar ve yardımcısı olsun.

Üzerine basarak, alını çizerek tekrar ediyorum.

İSRAİL KATİLDİR, CANİDİR, TERÖRİSTTİR VE YOK OLUP GİTMELİDİR.

Merhum Şair Necip Fazıl’ın dediği gibi;

“YIKILSIN İSRAİL ENKAZINI GÖREYİM,

SANA ÜLKE DİYENİN YÜZÜNE TÜKÜREYİM.”

Hepinize Saygılarımla,