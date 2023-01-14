AK PARTİ İstanbul İl Başkanlığı Neden İSTANBUL Basını Önemsemiyor ?

Kuruluştan günümüze görev yapan il başklanları Alaadin Büyükkaya, Mehmet Müezzinoğlu, Aziz Babuşçu, Bayram Şenocak ve Osman Nuri Kabaktape ‘den oluşan il başkanlarının tamamında neden basını adam yerine koymadıklarını sormak isterim.

BU YOK SAYMA İLE 31 MART 2019’A KADAR BELKİ AK PARTİ ZARARLI OLMADI AMA BU TARİHTEN SONRA İSTANBUL KAYBEDİLDİ …

31 Mart 2019 Yerel yönetim seçimlerinde Ak Parti İBB adayı sayın Binali Yıldırım iki kez İstanbul’da basın ile bir araya geldi.

Davet ettiği basına baktığımız zaman eyvah demiştim üç beş Ajansı davet edip toplantı yaptı yani başbakanlık modundan ayrılmadı.

Oysa ki yerel medyayı adam yerine koysaydı çok rahat eksikleri olan 13 bin oy alır İstanbul’da seçimi kaybetmemiş olabilirdi.

AK PARTİ HALEN SAĞLIKLI BİR MUHABESE YAPABİLMİŞ DEĞİL

Kim ne derse desin Ak Parti 31 Mart 2019 ve 23 Haziran 2019’İstanbul seçiminden buyana sağlıklı bir muhasebe yapabilmiş değil. Bizlere İmamoğlu musluk taktı şu yaptı bu yaptı diyor.

Halk kimin ne yaptığını görüyor. Ama sizin biz nerede hata yaptık ki İstanbul,Ankara,Adana,Antalya,Mersin başta olmak üzere bir çok büyükşehir’i kaybettik bu kaybedişin sebep ve sonuçlarını irdelemeniz gerekir başka aday ile sağlıksız bir uğraş içine girmeniz size bir şey kazandırmaz.

ERDOĞAN SÜREKLİ TEŞKİLATLARINA TELEFONLARINIZ 24 SAAT AÇIK OLACAK SEÇMEN İLE HER ZAMAN GÖRÜŞERCESİNİZ DİYOR AMA BİR GAZETE SAHİBİ OLARAK 5 YILDIR AK PARTİ İSTANBUL İL TANITIM MEDYA BİRİM BAŞKANI İLE GÖRÜŞEMEMEM NORMAL Mİ ?

İstanbul Times Medya Grubu olarak gazete,haber portalı ve Youtube kanallarımız ile her gün 750 bin kişi bizi takip ediyor…

Yıllar önce ilk siyasi sokak röportajlarını başlatarak bu alanda ciddi bir mecra oluşturan bir kişi olarak son 15 yıldır kendi sahibi olduğumuz haber mecralarımız ile başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde sese getiren ciddi işlere imza attık.

Yeni il başkanı Kabaktape göreve geldiği zaman Milli Görüş çizgisinden geldiğini düşünerek halk’a ve basına dokunacaklarını düşünmüştüm.

Biz gazete sahibi olarak bırakın Kapaktepe’ye,4 yıldır Tanıtım medya birim başkanından randevu talep ettik.

Ancak birkaç ay önce tanıtım medya başkanının yardımcısı lütfetti bize randevu verdi . Birkaç konuşmamış olmuştu.

Dönüş yapacağını söylemişti aradan 2 Ay geçti whats app üzerinde yazdığım hiçbir mesajıma dönmedi.

Biz ihale veya iş istemek istemek için randevu talep etmedik. Bizim randevu talebimiz işimiz ile alakalıdır.

Mademki İstanbul basını Ak Parti için bir anlam ifade etmiyor sakın Ak Parti sempatizanı okurlarımız veya izleyicilerimiz bize neden Ak Patri’nin haberlerini yapmıyorsunuz demesinler .

Biz elimizden geldiği kadarı ile her parti’nin sesine kulak veresimiz var ama AK Parti bunların içinde olmak istemiyorsa biz de zorla bir şeye yapacak değiliz.

Kim bizi adam yerine koymaz ise hiç şüpheleri olmasınlar ki biz de onları adam yerine koymayız. Siz bize bir adım gelirseniz biz size 2 adım geliriz.

AK PARTİ 20 yaşında ,İstanbul Times Gazetemiz ise 15 yaşında, 15 yılda AK PARTİ gazete sahibi olarak 15 sefer 10 Ocak çalışan gazeteciler günü kutladık ne yazık ki Ak Parti bir çay dahi ısmarlayıp emeğinize saygı duyuyorum demiş değil. Velhasılı kelam baştanda dediğimiz gibi kim bizi adam yerine komuyorsa biz de onları koymayacağız. YA HERRO, YA MERRO…

İstanbul Times /Hüseyin ÇETİNER - 14.01.2023