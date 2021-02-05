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AK PARTİ’ Den Malatyalılar Derneğine Ziyaret

AK PARTİ Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalta ve Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu ilçe başkan yardımcısı ve aynı zamanda Zeytinburnu Giresunlular Dernek başkanı Fedai Özer ile beraber Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya ve yönetimi ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Şubat 2021 Cuma 09:34
AK PARTİ’ Den Malatyalılar Derneğine Ziyaret
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ZEYTİNBURNU VE ÜLKENİN SİYASİ DURUMU KONUŞULDU

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya şunları söyledi ”Biz Malatyalılar olarak sürekli bayrağımıza,dinimize ve ülkemizin kalkınmasına katkı yapan bir iliz. Ülkemizin yasalarına gören kurulan bütün siyasi partilere derneğimizin kapısı ve gönlümüz her daim hepsine açıktır.

Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı olarak kısa bir süre önce yapılan kongre de siz ve arkadaşlarınız seçildi. Biz de dernek olarak size hayırlı olsun ziyareti yapmayı planlarken STK’ lardan sorumlu ilçe başkan yardımcınız Fedai Özer beni arayarak ziyaret’e gelmek istediğinizi söyledi bizde memnuiyetle kabul ettik. Hoşgeldiniz sefalar verdiniz” dedi.

Dernek başkan yardımcısı Gazeteci yazar ve aynı zamanda Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) kurucu başkanı Hüseyin Çetiner’de Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalta ve yardımcısı Fedai Özer ‘in ziyaretinden dolayı memnun olduğunu ifade eden Çetiner Ak parti’nin 31 Mart 2019 belediye seçimlerinden sonra yeterli bir muhasebe yapamadığına inandığını ifade ederek büyük alimler ve zatlar başlarına bir sıkıntı geldiği zaman başkalarını suçlamak yerine acaba biz nerede bir hata ve eksiklik yaptık ki başımıza bu iş geldi sorusunu kendilerine sorup cevaplarını aradıkları için kısa sürede eksik ve hatalarını giderip önlerine bakarlardı. Ancak görüyorum ki partiniz sağlıklı bir muhasebe yapmış değil” dedi.

Derneğin Başkan yardımcısı Celal Ertuğrul,yönetim kurulu üyeleri Cengiz Kaçar ve İbrahim Balcı da Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalta ve yardımcısı Fedai Özer’e hoş geldiniz diyerek başarılar diledi.

Selami Delibalta’da Ak Parti genel başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanımız da olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkenin gelişimi için ortaya koyduğu çalışma ve çabalar herkes tarafından takdir ediliyor.Partimizin her kademesindeki yöneticiler her zaman muhasebe yapıyorlar. Bizlerde beşeriz. Bazen eksik ve hatalarımız olabilir. Ama halkımıza hizmet konusunda samimiyiz şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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