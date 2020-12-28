AGD, online olarak Mekke’nin Fethi Programı düzenleyecek

FETHİN RUHU

Mekke’nin Fethi programıyla ilgili AGD tarafından yapılan yazılı açıklamada, yıllardır Mekke’nin Fethi programı düzenlendiği hatırlatılarak, “Bu yıl pandemi nedeniyle bir araya gelemediğimiz şu günlerde Mekke’nin Fethi’ni her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla sesimizin ulaştığı tüm dünyadaki hanelerde kutlamak adına online olarak düzenliyoruz. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam ordularınca Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıldönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmadan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Furkan Aydemir

7’DEN 70’E HERKESİ BEKLİYORUZ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Biz Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımızı kültür emperyalizminin yanında değil, fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz. Bu yıl ekranlardan düzenleyeceğimiz Fetih buluşmasının “Yeni Bir Dünya’nın kurulmasına ve 7 milyar insanlık âleminin saadetine vesile olması inancıyla programımıza 7’den 70’e, Edirne’den Kars’a, Avrupa’dan Afrika’ya, Balkanlardan Amerika’ya aynı duyguyu paylaşan herkesi davet ediyoruz.”

ONLINE DAVETİYE

Öte yandan program için özel hazırlanmış e-davetiyeye ücretsiz olarak ulaşmak için mekkeninfethi.com internet sitesi ziyaret edilebiliyor. Ayrıca siteden programa dair bütün detaylarla ilgili bilgi sahibi olunabilir.

Kaynak:İstanbul Times HaberAjansı (İTHA)