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Afgan Çeteler Zeytinburnu'nda Cirit Atıyor
Afgan Çeteler Zeytinburnu'nda Cirit Atıyor

Afgan Çeteler Zeytinburnu'nda Cirit Atıyor

Bir çok savaşa bölgesinde yaşayan insanlara ülkesine açan Türkiye'ye sığınan bazı göçmenlere ülkenin asayişini bozmaya çalışıyor. Zeytinburnu ilçesi de adeta gömenlerin başkenti olmuş durumda. Özelikle son ayarda Afgan gençlerinin birbirlerine karşı yaptıkları silahlı saldırılar Zeytinburnu halkını canından bezdirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Nisan 2023 Cumartesi 18:29
Afgan Çeteler Zeytinburnu'nda Cirit Atıyor
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BİRİLERİ BUNA DUR DESİN ARTIK 

Halkın asayiş ve huruzunu bozan  bu tür kişiler bütün yakınları ile beraber hemen acilen basına teşhir edilerek geldikleri ükelere geri gönderilmesi adına yurt dışı edilmeleri gerekir. Gün ortasında iç işleri bakanının Zeytinburnu'nda olduğu bir esnada  ilçenin en işlek caddesinden biris olan Nuripaşa Mahallesi merv caddesi No:45 - 47 arasında bir Afgan gencinin diğer bir gence silahla ateş ederek yaraladıpı olayda ölen olmaması mafya vari bir korkutma olduğu şeklinde yorumlandı.

Zeytinburnu ilçe başta olmka üzere İstanbul 'da göçmenlerin yoğun yaşadığı ilçelerde acilen bir operasyın yapılması gerekir. Sorumsuz Afganların egolarnı tatmin etmek için ilçemizde cirit atmarına müsaade edilmemelidir. 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

  

Son Güncelleme: 16.04.2023 14:49
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