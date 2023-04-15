Afgan Çeteler Zeytinburnu'nda Cirit Atıyor

BİRİLERİ BUNA DUR DESİN ARTIK

Halkın asayiş ve huruzunu bozan bu tür kişiler bütün yakınları ile beraber hemen acilen basına teşhir edilerek geldikleri ükelere geri gönderilmesi adına yurt dışı edilmeleri gerekir. Gün ortasında iç işleri bakanının Zeytinburnu'nda olduğu bir esnada ilçenin en işlek caddesinden biris olan Nuripaşa Mahallesi merv caddesi No:45 - 47 arasında bir Afgan gencinin diğer bir gence silahla ateş ederek yaraladıpı olayda ölen olmaması mafya vari bir korkutma olduğu şeklinde yorumlandı.

Zeytinburnu ilçe başta olmka üzere İstanbul 'da göçmenlerin yoğun yaşadığı ilçelerde acilen bir operasyın yapılması gerekir. Sorumsuz Afganların egolarnı tatmin etmek için ilçemizde cirit atmarına müsaade edilmemelidir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)