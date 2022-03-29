5 Bin Adet Kitap Toplayıp Korgan’a Bağışladılar

Zeytinburnu’nda yaşayan gençlerin sorumluluk bilincini arttırmak ve onlara duyarlılık kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), üyelerinin kolektif becerilerini geliştirmeye yönelik birçok alanda saha çalışmaları yürütmekle beraber, birlikte kendi bireyliklerini keşfedip, inşa etme deneyimlerine eşlik ve kılavuzluk ediyor. ZEYGEM bünyesinde, dostluğun ve arkadaşlığın geliştiği bir mecra oluşturma hedefiyle yolan çıkılan İyilik Kuşağı Kulübü ve Geleceğe Umut Olan Kalpler Kulübü de bu projelerden bir tanesi. Kulüp üyelerinin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda toplanan 5 bin adet kitap, Ordu’nun Korgan ilçesinde bulunan Prof. Dr. Mahmut Esad Çoşan Ortaokulu’na bağışlandı. ZEYGEM üyelerinin özenle paketledikleri kitaplar, yeni sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu’ndan yola çıktı.