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262 Kamerayla 7 Gün 24 Saat İzleniyor

Son 3 yılda ilçenin önemli lokasyonlarına 262 adet son teknoloji kamera sistemleri yerleştiren Zeytinburnu Belediyesi, güvenli bir yaşam için tüm ilçeyi 7 gün 24 saat boyunca izliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mart 2022 Cuma 17:02
262 Kamerayla 7 Gün 24 Saat İzleniyor
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Havaların ısınması ve pandemi kurallarının esnetilmesinin ardından ilçedeki sosyal yaşam alanlarına artan rağbet ile birlikte güvenlik önlemlerini genişleten Zeytinburnu Belediyesi, ilçenin önemli lokasyonlarına 262 adet en yeni teknolojiye sahip güvenlik kameraları yerleştirdi. İlçe emniyet müdürlüğü ve kaymakamlık ile ortak yürütülen Kent Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları çerçevesinde, Zeytinburnu’nda kalabalığın yoğun olduğu caddeler, parklar, meydanlar ve vatandaşların talep ettiği bölgelere yerleştirilen kamera sistemleri üzerinden ilçedeki tüm hareketlilik izlenebiliyor. Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden 7 gün 24 saat boyunca canlı takip edilen görüntülere, belediye görevlileri haricinde ilçe emniyet müdürlüğü ve kaymakamlık yetkilileri de ulaşabiliyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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