23 Nisan Eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti’nde…

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm çocukları Zeytinburnu Buz Pisti’nde doyasıya eğlenceye davet ediyor. 23 Nisan Cumartesi günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında buz pistini ziyaret eden 7-14 yaş aralığındaki tüm çocuklara kayak seansları ücretsiz olarak verilecek. Minikler, eğitmen hocalar eşliğinde 40 dakika boyunca pistte kalarak buzda kaymanın keyfine varacaklar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)