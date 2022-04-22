banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.472,50
ALTIN
918,51
DOLAR
14,75
STERLİN
18,96
EURO
15,91
Dünya Doktorları Derneği’nden Ukraynalı Mültecilere Sağlık Yardımı
Dünya Doktorları Derneği’nden Ukraynalı Mültecilere...
Hz.Ömer Derki: Bir Yönetici Yönettiği Halk’ın En Fakiri’nin Yiyebildiğini Yemedikçe, Giyebildiğini Giymedikçe ; Z A L İ M D İ R
Son Dakika
Hz.Ömer Derki: Bir Yönetici Yönettiği...
İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek Başkanı Murat Elmas İftar Verdi (VİDEOLU)
İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek...
İBB Başkanı İmamoğlu Varşova'da
İBB Başkanı İmamoğlu Varşova'da

23 Nisan Eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti’nde…

Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan’da tüm çocukları buz pistine davet ediyor. Üstüne üstlük, buzda kaymanın keyfini doyasıya sürmeleri için katılacakları seanslardan da ücret talep edilmiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Nisan 2022 Cuma 15:16
23 Nisan Eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti’nde…
banner171

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm çocukları Zeytinburnu Buz Pisti’nde doyasıya eğlenceye davet ediyor. 23 Nisan Cumartesi günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında buz pistini ziyaret eden 7-14 yaş aralığındaki tüm çocuklara kayak seansları ücretsiz olarak verilecek. Minikler, eğitmen hocalar eşliğinde 40 dakika boyunca pistte kalarak buzda kaymanın keyfine varacaklar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek Başkanı Murat Elmas İftar Verdi (VİDEOLU)
İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek Başkanı Murat Elmas İftar Verdi (VİDEOLU)
Zeytinburnu Kültür Yayınları Dünya Kitap’ın “En İyiler”i Arasında…
Zeytinburnu Kültür Yayınları Dünya Kitap’ın “En İyiler”i Arasında…
Okul Bahçeleri Şenleniyor
Okul Bahçeleri Şenleniyor
“İman Ayetleri Hat Sergisi” Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde
“İman Ayetleri Hat Sergisi” Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde
Zeytinburnulu Aileler ‘Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’na Gidiyor!
Zeytinburnulu Aileler ‘Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’na Gidiyor!

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169