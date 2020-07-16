20 Yıllık Hayal Gerçek Oluyor; Millet Bahçesi’nin Temeli Atıldı

Zeytinburnu’nun Çehresi değişiyor

Zeytinburnu’na inşa edilecek Dev Millet Bahçesi ile birlikte 268 rezerv konut, 14 ticari ünite, Beştelsiz Kentsel Dönüşüm projesinde 160 konut ve 55 ticari ünite olmak üzere, toplam 428 konut ve 69 ticari ünitenin temel atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi’nin inşasının 1 yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetriner

BAKAN KURUM; “YATAY MİMARİYE UYGUN 1.204 KONUT VE 219 İŞ YERİ KAZANDIRACAĞIZ”

Bugün burada, kentsel dönüşüm seferberliğine yeni bir proje daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bakan Kurum, Beştelsiz Mahallesi'nde, yatay mimari anlayışıyla sokakları ve iç avlusu ile mahalle kültürünü yansıtan, çok güzel bir yaşam alanı inşa ettiklerini söyledi. Kurum, "Bu muazzam projemizde, 428 dairemiz ve 69 da iş yerimiz olacak. Tabi Zeytinburnu'nda inşa projelerimiz bu çalışmayla bitmiyor. Temelini attığımız projemizle beraber, Telsiz'de ve Merkezefendi'de toplam 1.204 konut ve 219 iş yerini, Zeytinburnu Belediyesi, Bakanlığımız, Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile birlikte yapıp en kısa zamanda teslim edeceğiz." diye konuştu.

“MİLLET BAHÇESİ 1 YIL SONRA HİZMETTE”

Bakan Kurum, bugün temeli atılan rezerv konutlarının hemen yanı başında da 54 bin metrekarelik Millet Bahçesi’nin de temelini attıklarını vurguladı. Bu yıl başladıkları Millet Bahçesi’ni önümüzdeki yıl vatandaşla buluşturacaklarını dile getiren Bakan Kurum, "Zeytinburnu'nda 1 yeni Millet Bahçesi projemiz daha var. Çırpıcı Millet Bahçesi’ni Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmıştık. Şimdi de Merkezefendi Millet Bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor. TOKİ tarafından yapılacak Beştelsiz Millet Bahçemiz, kentsel dönüşüm projemiz ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek rezerv konutlarımız hayırlı uğurlu olsun." dedi.

BAŞKAN ARISOY; “20 YILLIK HAYALİMİZ GERÇEK OLUYOR”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise; bugünkü projelerin 20 yıllık hayalleri olduğunu ifade ederek, “Bugün sayın bakanımızın teşrifleriyle Millet Bahçemizin temelini atıyoruz. Bilindiği üzere bugün Millet Bahçesi ve Rezerv Konut alanının da içinde bulunduğu Askeri Lojmanlar 120 bin metrekarelik bir alan üzerinde bulunuyordu. Bu 120 binin, 20 bin metrekaresinde rezerv konutun temelini atıyoruz. Bu rezerv konut alanının önünde bulunan 10 bin metrekarelik ticari alan ve Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin önündeki 6 bin metrekareye yakın alan turizm imarıydı. Zamanında Toplu Konut İdaresinin buranın Millet Bahçesi olması için hasılat paylaşımına konu edinmiştim. Seçimlere bu projenin ruhsatını alarak girdik. Seçimden sonra bakanımızın yanına gittik, Zeytinburnu'nun hayali olduğunu arz ettik. Bakanımızın talimatıyla buradaki sözleşme tasfiye edildi. Şimdi temelini atıyoruz. Bu kısmı için bile bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. 55 bin metrekarelik alanımız Millet Bahçesi olarak düzenlenecek. Zeytinburnu Kültür Merkezi önündeki alanın da imar planını bakanlık revize etti. Bu ay sonuna kadar plan süreci tamamlanacak. Orası da sosyal kültürel tesisler alanına alınacak. Belediyemizin tasarrufuna bırakılacak. Orada Zeytinburnu’muzdaki toplantılarımızın, düğünlerimizin yapılacağı kongre merkezini projelendiriyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)