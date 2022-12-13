banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.256,19
ALTIN
1.085,76
DOLAR
18,65
STERLİN
23,04
EURO
19,81
İstanbul’u 2036 Olimpiyatlarına Hazırlayacak ‘Rüya Takım’ı Tanıttı
İstanbul’u 2036 Olimpiyatlarına Hazırlayacak ‘Rüya...
İlk Servisi Yapan Başkan İmamoğlu: Toplam 9 Kent Lokantası Daha Açmayı Planlıyoruz (VİDEOLU)
Son Dakika
İlk Servisi Yapan Başkan İmamoğlu:...
Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli Oldu (VİDEOLU)
Son Dakika
Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli...
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği (VİDEOLU)
Son Dakika
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği...

’18, Yolları Açan Kadınlar’ Belgeseli, Kartal’da İzleyiciler İle Buluşuyor

Kadın Adayları Destekleme Derneği(KA-DER) tarafından gösterime hazırlanan, yönetmenliğini Gazeteci-Yazar Barış İnce’nin üstlendiği, Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinin hak mücadelesinin ele alındığı, ’18, Yolları Açan Kadınlar’ adlı belgesel, Kartal’da izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Aralık 2022 Salı 16:06
’18, Yolları Açan Kadınlar’ Belgeseli, Kartal’da İzleyiciler İle Buluşuyor
banner171

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, Kartal Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve KA-DER’in iş birliği ile gösterime girecek belgesel, ‘5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması’nın 88’inci yıl dönümü dolayısıyla izleyiciler ile buluşuyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İlk Kadın Vekillerin Mücadelesi, Beyaz Perdeye Yansıtılıyor

1935 seçimlerinde TBMM’nin ilk kadın vekillerinin siyaset yolculuğuna mercek tutan kısa film, Türkiye’de kadınların Osmanlı’nın son döneminden itibaren seçme seçilme talebinin ve mücadelesini beyaz perdeye yansıtıyor.

‘Yolları Açan Kadınlar’ mesajıyla hazırlanan 40 dakikalık filmin, yönetmenliğini ise Gazeteci-Yazar Barış İnce üstlenirken, filmin müzikleri Fide Köksal ve Hasan Barış Gemici tarafından bestelendi.

8 Aralık saat 19.00’da, Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik, tüm Kartallılar’ın ilgisini bekliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği
Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli Oldu (VİDEOLU)
Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli Oldu (VİDEOLU)
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği (VİDEOLU)
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği (VİDEOLU)
Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı Anda Yükseliyor…
Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı Anda Yükseliyor…
Zeytinburnu Huzur Toplantısına Yoğun Katılım
Zeytinburnu Huzur Toplantısına Yoğun Katılım

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169