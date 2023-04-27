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17. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın Sınavı 29 Nisan’da Yapılacak!
17. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın...

17. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın Sınavı 29 Nisan’da Yapılacak!

17. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması 29 Nisan’da Haluk Ündeğer İlkokulu ve Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek. 5 kitap üzerinden yapılacak sınava ilkokul öğrencilerinden yetişkinlere toplam 7 bin 168 kişi katılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2023 Perşembe 15:41
17. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın Sınavı 29 Nisan’da Yapılacak!
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Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kitap okuma yarışmasının bu yıl 17’incisi düzenleniyor.

Okuma üzerine farkındalık oluşturmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yapılan yarışmada kategoriler 4’e ayrılıyor. Birinci grupta 4 ve 5. sınıflar, ikinci grupta 6, 7 ve 8. sınıflar, üçüncü grupta lise öğrencileri, dördüncü grupta ise üniversite öğrencileri ve yetişkinler bulunuyor.

Her grup için belirlenen 5 kitap üzerinden çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak sınavda; katılımcılar 100 adet soru cevaplayacak.

Sınav sonucunda katılımcılara kategorilerine göre toplam 164 bin TL para ödülü dağıtılacak.

Buna göre birinciler 10 bin, ikinciler 8 bin, üçüncüler 6 bin, dördüncüler 4 bin, beşinciler 3 bin, altı, yedi, sekiz, dokuz ve onuncular 2 bin ₺ para ödülü alacak. Ayrıca ilk üç dereceye girenler Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda ailelerinden iki kişiyle birlikte 5 gece 6 gün tatil yapma hakkı kazanacak.

29 Nisan Cumartesi günü, Haluk Ündeğer İlkokulu ve Anadolu Lisesi’nde birinci ve ikinci gruplar saat 10.00’da; üçüncü ve dördüncü gruplar ise saat 14.00’de sınava alınacak.

Son Güncelleme: 27.04.2023 15:57
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