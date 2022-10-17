14 İlkokulda 5 Bin Öğrenciye El Yıkama Alışkanlığı Kazandırılıyor

Zeytinburnu Belediyesi’nin Koç Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirdiği “Sağlık Elde Başlar Projesi” 6’ncı yılında da çocuklara el ve tırnak temizliği, doğru el yıkama alışkanlığı kazandırılması konusunda eğitimlerine devam ediyor. ‘Dünya El Yıkama Günü’ kapsamında düzenlenen proje kapsamında, Zeytinburnu’nda 5 binden fazla çocuğa ulaşması hedefleniyor. Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulu’nda düzenlenen yılın ilk eğitim programına, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Özgür Gözer ve Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Süda Tekin katıldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminde uygulanmaya başlanan projeyle, bu yıl Zeytinburnu’ndaki 14 okulda 5 binden fazla çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BAŞKAN ARISOY: “EL HİJYENİNİN ÖNEMİNİ COVİD-19 SALGINIYLA BİRLİKTE DAHA İYİ ANLAMIŞ OLDUK”

Çocukların el yıkama alışkanlığı edinmesinin onları birçok hastalıktan koruyacağını dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “’Sağlık Elde Başlar’ projemizin bu yıl 6’ncısını gerçekleştiriyoruz. Her yıl Zeytinburnu’ndaki ilkokullarımızın 1.sınıf öğrencilerine, doğru ve hijyenik el yıkamanın nasıl yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Bunu çok önemsiyoruz ve önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Biliyorsunuz biz bu uygulamaya Covid-19 salgınından önce başlamıştık. Salgınla birlikte elimizi temiz tutmanın, hijyenik olmanın, ellerimiz düzenli olarak doğru yıkamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Salgın bu konunun ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu.” dedi.

PROF. DR. SÜDA TEKİN: “SAĞLIKLI OLMAK, TEMİZ KALMAKLA BAŞLAR”

Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Süda Tekin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde en basit, en kolay ve en ucuz yöntem el hijyenidir. El yıkamayla pek çok bulaşıcı hastalık önlenebilir. El hijyeni konusunda farkındalığın artırılması için 15 Ekim 2008’den beri dünya el yıkama günü farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. Bizler de Zeytinburnu Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Koç Üniversitesi Hastanesi olarak, bu farkındalığın küçük yaşlarda kazanılmasını sağlamak amaçlı okullara ziyarette bulunuyoruz. Proje kapsamında 5 senedir yaklaşık 20 bin çocuğa ulaştık, temizliğin elde başladığıyla ilgili eğitimler verdik. Bu yıl da 14 okul ziyaret ederek, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitimlerimizde yeni nesile, çocuklarımıza temizliği öğretiyoruz. Sağlıklı olmanın en baş koşulunun temiz kalmakla başladığını anlatıyoruz. Bunu ilkokul seviyesindeki çocuklara, çocuklar aracılığıyla tüm ailelere ve topluma yaymaya hedefliyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )