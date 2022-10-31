13. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştiriidi

Zeytinburnu Belediyesi’nin 13 yıldır her Cumhuriyet Bayramı’nda organize ettiği Uluslararası Cumhuriyet Koşusu bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Saat 09.00’da Kazlıçeşme Sanat Merkezi önünden başlayan 10 kilometrelik koşuyu tamamlamak için 1.242 sporcu ter döktü.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Koşunun startını veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu'nda Cumhuriyet Coşkusu devam ediyor. Bu yıl 13'üncüsünü düzenlediğimiz Cumhuriyet Koşusu biraz önce başladı. Bu yıl ilgi daha yoğundu. Çok gururluyuz, mutluyuz… Cumhuriyetimiz, göz bebeğimiz 99. yaşını tamamladı. Türkiye 100 yılı başladı. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna emek veren herkese teşekkür ediyor, katılan sporcularımıza da başarılar diliyorum.” dedi.

Yarışmanın finalinde Genel Klasman Erkekler kategorisinde geçtiğimiz yıl da 1'inci olan Kenyalı Sang Bernard Cheruiyot 29 dakika 01 saniyelik süreyle, Genel Klasman Kadınlar kategorisinde ise 3'üncü kez lider olan Özlem Kaya 33 dakika 49 saniyede ipi göğüsledi.

ÖZLEM KAYA ALICI “CUMHURİYET BAYRAMIMIZ İÇİN KOŞTUM”

3'üncü defa şampiyon olduğunu söyleyen Sporcu Özlem Kaya Alıcı, “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün oyuncusuyum. Ülkemi milli takım adına temsil ediyorum. Avrupa Büyükler 3'üncüsüyüm. Bu yarışmayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için koştum. Burada almış olduğum 3'üncü şampiyonluğum. 3'üncü şampiyonluğumu almaya gelmiştim. Aldım, çok mutluyum. Cumhuriyet adına koşup bu şampiyonluğu almak benim için gurur verici.” şeklinde konuştu.

Koşunun finalinde dereceye giren yarışmacılara altın, gümüş ve bronz madalya verildi. Yaş gruplarında dereceye giren sporcular ise kupa ve madalya aldı.