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*“11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması Ödülleri” Sahiplerini Buldu*

*Zeytinburnu Belediyesi’nin bu yıl 11.’sini düzenlediği ‘Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen sergi açılışının ardından ödüller; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Seçici Kurul Üyeleri tarafından fotoğraf sanatçılarına takdîm edildi.*

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2021 Çarşamba 14:42
*“11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması Ödülleri” Sahiplerini Buldu*
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‘11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması’nın kazananları ZKSM’de düzenlenen törende sahiplerini buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun uhdesinde Serbest ve Foto Öykü Kategorisi’nde gerçekleştirilen yarışmaya 351 kişi 1.784 fotoğraf ile katılarak kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın kazananları Serbest Kategoride; Aykut Kulaoğlu “Merkezefendi Camii” ile olurken Ahmet Öner "Çok Yaşayın Siz" isimli fotoğrafıyla ikinci ve Mürsel Tahtacı "Parkta Gün Doğumu" fotoğrafıyla üçüncü oldu.

Foto Öykü Kategorisi’nde ise Taşkın Mişe “Pazar Yeri” fotoğraflarıyla birincilik, Erdem Kaya "Şefkatin Elleri" isimli fotoğraflarıyla ikincilik, Şebnem Coşkun ise "Evden Çıkan Atıktan Mutfağa Giren Ekmeğe Katık" isimli fotoğraflarıyla üçüncülük ödüllerine lâyık görüldü.

*“ZEYTİNBURNU’MUZUN 10 YILININ PANORAMASI ORTAYA ÇIKTI”*

Ödül töreninde konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Geçtiğimiz on yıl boyunca Zeytinburnu’nun neredeyse fotoğrafa konu olabilecek her bir köşesinin fotoğraflandığını gördük. Bundan tam 11 yıl önce yola çıkarken maksadımız Zeytinburnu’muzu bir de fotoğraf sanatçılarımızın gözüyle görmek ve bunu meraklıların, ilgililerin beğenisine sunmaktı. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca elde ettiğimiz fotoğraflardan Zeytinburnu’muzun panoraması ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Başkan Yardımcısı Sertaç Güleç, Coşkun Aral, İsmail Küçük, Murat Gür, Nazan Tuna, Süleyman Gündüz yarışmacılara ödüllerini takdîm etti.

Ödüllerin sıralamaya göre 10 bin ile 750 TL arasında değiştiği yarışmada, Zeytinburnu Belediyesi tarafından kazanan yarışmacılara toplam 106 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Sanatseverler dilerse Zeytinburnu’nu en iyi anlatan kareleri, 8 Ocak’a kadar Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaret edebilir.

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