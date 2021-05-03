11 Yıldır Devam Eden Fotoğraf Yarışmasının Başvuruları Başladı

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle bu yıl 11’incisi düzenlenen Zeytinburnu Geleneksel Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı. Zeytinburnu’nu ‘en iyi anlatan’ fotoğrafların kıyasıya mücadele edeceği yarışmada toplamda 111 bin 500 TL para ödülü dağıtılacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Zeytinburnu’nun herhangi bir bölgesinde çekilmiş, serbest kompozisyonlara sahip renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla yarışmaya katılabilecekler.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral’ın seçici kurul üyeleri arasında yer alacağı jüride; İsmail Küçük, Murat Gür, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz gibi usta fotoğraf sanatçıları yer alıyor.

60’IN ÜZERİNDE ESER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Her fotoğrafçının maksimum 4 eserle katılabildiği ve Serbest Kategori ve Foto Öykü Kategorisi olmak üzere 2 farklı alanda gerçekleşen yarışmaya son başvuru tarihi 20 Kasım 2021 olarak belirlenmiş. Katılımların www.tfsfonayliyarismalar.org ve www.zeytinburnu.istanbul adresleri üzerinden online olarak yapılacağı yarışmaya gönderilecek eserlerin Zeytinburnu sınırları içerisinde herhangi bir yerde ve zamanda çekilmiş olması gerekiyor.

Katılımların yaklaşık 7 ay boyunca devam edeceği Zeytinburnu 11. Fotoğraf Yarışması Serbest Kategoride birinci 7.500 TL, ikinci 5.000 TL, üçüncü 3.500 TL, Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahibi 2.500 TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahipleri 1.500’er TL ve 30 adet Sergilenmeye Değer Eser sahibi ise 750’şer TL ile ödüllendirilirken; Foto Öykü Kategorisinde birinci 10.000 TL, ikinci 8.000 TL, üçüncü 6.000 TL, Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahibi 4.000 TL, 5 adet mansiyon ödülü sahibi 3.000 TL, 20 adet Sergilenmeye Değer Eser sahibi ise 1.000 TL para ödülü kazanacak.

25 Kasım 2021 Perşembe günü sonuçların açıklanacağı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılar, ödüllerine 11 Aralık 2021 Cumartesi günü Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenecek sergi ve ödül töreninde kavuşacak.

Sadece internet üzerinden başvuruların kabul edileceği fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen yarışmacıların www.tfsfonayliyarismalar.org ve www.zeytinburnu.istanbul adresinden kayıt yapıp eserlerini yüklemeleri yeterli olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)