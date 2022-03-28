banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.172,48
ALTIN
916,50
DOLAR
14,83
STERLİN
19,46
EURO
16,33
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli ve Yönetmenin Açıklamaları ( VİDEOLU )
Son Dakika
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli...
İmamoğlu’ndan ‘Kanal’ Tepkisi: Beton Karın Doyurmaz
İmamoğlu’ndan ‘Kanal’ Tepkisi: Beton Karın...
Fuat Bodur Güven Tazeledi
Fuat Bodur Güven Tazeledi
ALİ BABACAN: ‘Türkiye’yi mutlu insanların ülkesi yapacağız’
ALİ BABACAN: ‘Türkiye’yi mutlu insanların...

100 Günde 10 Bin Öğrenci Ziyaret Etti

100 gün önce faaliyetlerine başlayan “Bilim Zeytinburnu” bu kısa sürede rekor bir rakama ulaşarak 10 bin öğrenciyi misafir etti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’muzdaki çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak imkânları artırmak bizim ilk önceliğimiz, en kısa sürede Bilim Zeytinburnu’ndan olimpiyatlara öğrenci gönderecek seviyeye geleceğimize yürekten inanıyorum.” dedi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2022 Pazartesi 12:18
100 Günde 10 Bin Öğrenci Ziyaret Etti
banner171

6-14 yaş arası öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki becerilerinin gelişmesine destek sağlaması amacıyla, Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın iş birliğiyle kurulan Bilim Zeytinburnu’na ilgi artarak büyüyor. Henüz faaliyetlere başlamasının üzerinden 100 gün geçen Bilim Zeytinburnu’nu 10 bin öğrenci ziyaret etti. Faaliyete geçişinin 100’üncü gününde merkezi ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; astronomi uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, teknoloji ve tasarım atölyesinde eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. 

“YETENEKLERİNİN KEŞFİ İÇİN BİLİM ZEYTİNBURNU GİBİ MERKEZLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Ebeveyn olarak çoğu zaman çocukların özel alanlara yeteneklerinin farkında olamadıklarını dile getiren Başkan Arısoy, Bilim Zeytinburnu gibi merkezlerin bu konuda öğretici ve teşvik edici yönüyle önemli bir misyonu üstlendiğini söyledi. Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’muzdaki çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak imkânları artırmak bizim ilk önceliğimiz, en kısa sürede Bilim Zeytinburnu’ndan Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na öğrenci gönderecek seviyeye geleceğimize yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

TEKNOLOJİ, TASARIM, UZAY, MATEMATİK; “BİLİM ZEYTİNBURNU”

Bilim ve teknolojinin toplumda geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak, Zeytinburnu’ndaki çocuklar ve gençler başta olmak üzere, toplumun her katmanında bu alanlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Bilim Zeytinburnu’ndan 6-14 yaş arasındaki gençler ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Bilim Zeytinburnu ziyaretçileri merkezde; rezonans-dalgalar, görme-algı, elektrik-manyetizma konularının işlendiği üç ana tema altında 22 sergi düzeneği ile karşılanıyor. Bilim Zeytinburnu aynı zamanda; Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Astronomi Uzay ve Havacılık, Tasarım Atölyesi olmak üzere 5 bilim atölyesi ve 2 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile 1 Deneyap Üretim Atölyesi’ne de sahip.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazar ve Meddah Yusuf Duru Gençlerle Buluştu
Yazar ve Meddah Yusuf Duru Gençlerle Buluştu
262 Kamerayla 7 Gün 24 Saat İzleniyor
262 Kamerayla 7 Gün 24 Saat İzleniyor
Çocuklar Gibi Şendiler
Çocuklar Gibi Şendiler
Zeytinburnulu Kadınlar Günlerini Coşku İle Kutladı
Zeytinburnulu Kadınlar Günlerini Coşku İle Kutladı
Musa Oral Hakka Yürüdü
Musa Oral Hakka Yürüdü

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169