10. Geleneksel Bilge Nesil Kahvaltısı Yapıldı

Zeytinburnu Bilgi Evi üyeleri bu yıl 10’uncusu gerçekleşen ‘Bilge Nesil Kahvaltısı’nda bir araya geldiler. 470 Bilge Nesil öğrencisi ve rehber öğretmenlerin buluştuğu kahvaltı programına, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt da katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“TELSİZ MAHALLESİ’NE ‘BİLGİ EVİ’ GELİYOR”

Gençleri Kahvaltı masalarında ziyaret edip kısa sohbetler gerçekleştiren Başkan Arısoy, Bilge Nesil üyeleriyle şakalaşmayı da ihmal etmedi. Zeytinburnu Bilgi Evleri macerasının 2005 yılından bu yana başarıyla devam ettiğini belirten Başkan Arısoy, “Geçmişten bu yana geldiğimiz nokta gözler önünde. Bilgi Evlerimiz Türkiye’ye örnek olmuş bir projedir. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Buralardan yetişecek olan ‘Bilge Nesil’lerimizin bahtı açık olsun inşallah.” dedi.

Hâlihazırda Zeytinburnu’nda 8 Bilgi Evi’nin faaliyet gösterdiğini hatırlatan Başkan Arısoy, önümüzdeki günlerde Telsiz Mahallesi’ne de yeni bir Bilgi Evi kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini, bu son çalışmayla birlikte Zeytinburnu’ndaki Bilgi Evi projesinin eksiksiz tamamlanmış olacağının altını çizdi.

ZEYTİNBURNU BİLGİ EVLERİ “BİLGE NESİL PROJESİ”

Zeytinburnu Bilgi Evleri, üyeleri ve rehber öğretmenler arasında eğitime ve çeşitli sosyal aktivitelere yönelik oluşturduğu “Bilge Nesil” projesiyle, 12 yıldır sorumluluk sahibi, duyarlı, katılımcı ve örnek bir Bilgi Evi kitlesi oluşturuyor. Bilgi Evi eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler; kendini ifade edebilen, kendisine ve çevresine faydalı, rehber ve örnek bir birey olarak yoluna devam ediyor.

Bilge Nesil üyeleri yıl içerisinde çeşitli eğitici seminerler, sinema, tiyatro, gezi, piknik, kahvaltı ve yazarlarla bir araya gelip tanışma ve sohbet etme imkânı buldukları Gençlerle Baş Başa Sohbetleri gibi etkinliklere katılarak bireysel gelişimlerine katkı sağlıyorlar.