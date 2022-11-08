1 Yılda ‘27 Ton Atık Ekmek’ Hayvanlara Yem Olarak Dönüştü

‘ Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin alın terin’ çağrısıyla Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ekmeklerin israf edilmemesi ve hayvanlara yiyecek olarak dönüştürülmesi amacıyla bundan 1 yıl önce başlatılan ekmek toplama uygulaması beklenilenin üzerinde bir geri dönüşüm sağladı. İlçe genelinde 65 noktaya yerleştirilen Bayat Ekmek Kumbaraları’nda bu güne kadar 27 ton atık ekmek toplanarak hayvan yemi olarak işlendi. Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi’ne bu hizmet karşılığında 330 kg kedi maması hediye edildi.

HAFTADA 550 KİLO ATIK EKMEK TOPLANIYOR

Ülkemizde günde 6 milyon ekmeğin çöpe gittiğine dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi, bu noktada israfın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla oluşturduğu ve 1 yılda başarıyla ulaşan Bayat Ekmek Kumbarası Projesi’yle 27 ton ekmeğin çöpe gitmesini engelledi. Proje kapsamında haftalık 500-550 kg bayat ekmek toplanarak anlaşmalı işletmelere gönderiliyor. İçerisindeki çöplerden ve küflerden arındırılan ekmekler yem fabrikaları/besi çiftliklerine teslim ediliyor.