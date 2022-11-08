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1 Yılda ‘27 Ton Atık Ekmek’ Hayvanlara Yem Olarak Dönüştü

Zeytinburnu Belediyesi’nin 1 yıl önce ilçe genelinde 65 noktaya yerleştirdiği Bayat Ekmek Kumbaraları’nda biriken 27 ton atık ekmek hayvan yemi olarak değerlendirilirken, biriken atıklar karşılığında 330 kg kedi maması alındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2022 Salı 18:49
1 Yılda ‘27 Ton Atık Ekmek’ Hayvanlara Yem Olarak Dönüştü
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Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin alın terin’ çağrısıyla Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ekmeklerin israf edilmemesi ve hayvanlara yiyecek olarak dönüştürülmesi amacıyla bundan 1 yıl önce başlatılan ekmek toplama uygulaması beklenilenin üzerinde bir geri dönüşüm sağladı. İlçe genelinde 65 noktaya yerleştirilen Bayat Ekmek Kumbaraları’nda bu güne kadar 27 ton atık ekmek toplanarak hayvan yemi olarak işlendi. Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi’ne bu hizmet karşılığında 330 kg kedi maması hediye edildi.
HAFTADA 550 KİLO ATIK EKMEK TOPLANIYOR
Ülkemizde günde 6 milyon ekmeğin çöpe gittiğine dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi, bu noktada israfın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla oluşturduğu ve 1 yılda başarıyla ulaşan Bayat Ekmek Kumbarası Projesi’yle 27 ton ekmeğin çöpe gitmesini engelledi. Proje kapsamında haftalık 500-550 kg bayat ekmek toplanarak anlaşmalı işletmelere gönderiliyor. İçerisindeki çöplerden ve küflerden arındırılan ekmekler yem fabrikaları/besi çiftliklerine teslim ediliyor.
Zeytinburnu Belediyesi bu hizmeti karşılığında anlaşmalı firmalardan sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 330 kg kedi maması hediyesi aldı.

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